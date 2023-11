Sinterklaas en 25 Pieten maken tocht door Zwevegem

Op zondagochtend 12 november begon de goedheilige man aan zijn tocht door Groot-Zwevegem. “We beginnen er inderdaad een beetje vroeg aan, maar deze afspraak met de brave kinderen van Zwevegem wilde ik niet missen”, vertrouwde Sinterklaas ons toe.

De Gezinsbond kon ervoor zorgen dat de Sint een hele dag door Groot-Zwevegem toerde. Hij deed dat in stijl met een Mustang cabriolet vergezeld van een 25-tal Pieten.

Er was een parcours uitgestippeld van zo’n 65 kilometer door Zwevegem en zijn deelgemeenten. “De bedoeling is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Dit jaar doen we eerst centrum Zwevegem aan en daarna trekken we naar de deelgemeenten”, vertelt Luc Depreux van de Gezinsbond.

Meer informatie op de Facebookpagina van Gezinsbond Zwevegem.

(GV)