Sinterklaas aangekomen in Oostende waar honderden kinderen hem opwachten: “Geen stoute kinderen dit jaar”

Sinterklaas en zijn Pieten maakten zaterdag hun opwachting in Oostende en dat zullen de kinderen in de badstad geweten hebben. Met honderden stonden ze de Goedheilige man op te wachten ter hoogte van het Klein Strand.

Een hoogdag was het voor heel wat Oostendse kinderen. Zaterdag 16 november stond immers met stip genoteerd op hun agenda. De afspraak met Sinterklaas en hun Pieten, daar wilden veel jonge Oostendenaars bij zijn. Om klokslag 14 uur meerde de historische tweemaster Nele aan ter hoogte van de Montgomerykaai. Sinterklaas en zijn Pieten van ver zwaaiend naar de wachtende kinderen en de vele kinderen die enthousiast terug zwaaiden, het waren leuke taferelen om te zien.

Het waren aftredend burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en gemeenteraadslid Michael Vanhee (Vooruit) die als eerste de hand van Sinterklaas mochten schudden. Daarna was de lange rij kinderen – die geduldig hun beurt afwachtten – aan de beurt. Een overvloed aan tekeningen verdwenen in de zak van een van de Pieten. Mandarijnen, picknicken en snoep werden er naar hartenlust uitgedeeld. Alleen maar lachende gezichten in Oostende. De opkomst was groot. De organisatie spreekt van zo’n 1.500 aanwezigen, waaronder kinderen, ouders en grootouders.

Sinterklaas zelf snuisterde op het podium in zijn grote boek tussen de namen van de Oostendse kinderen en kon alleen maar goed nieuws melden: “In Oostende zijn er dit jaar geen stoute kinderen”, zo klonk het uit de mond van de man met de baard. Daarna ging hij op in de menigte. Naast tekeningen werden ook heel wat tuutjes afgegeven door moedige kinderen. Daarna trok Sinterklaas en zijn gevolg per koets in stoet langs de Visserskaai.