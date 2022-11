Sint-Vincentiusschool wint Splashspel tijdens zwembaddagen in Izegem

In zwembad De Krekel namen leerlingen van de derde graad lager onderwijs deel aan het Splashspel.

In groepjes kregen ze de opdracht om het snelst een parcours af te leggen. Dat bestond onder meer uit een opblaasconstructie, drijvende matten en andere hindernissen. De kinderen van groep 1 van de Sint-Vincentiusschool uit Kachtem lieten dit jaar de hoogste score noteren en mogen de wisselbeker een jaartje bijhouden. In totaal namen 14 groepen deel. De Kleine Tovenaar 1 en 2 palmden respectievelijk de tweede en derde plaats in. (MI/foto Frank)