Simon (9) is Kinderkrak in Staden

Simon Busschaert moet zonder twijfel een van de jongste Mooimakers zijn. Hij ruimt in het gezelschap van zijn mama geregeld zwerfvuil op een vast traject in de nabijheid van zijn thuishaven in de Klerkenstraat. Simon is volgens mama Ann Deraedt (44) dan ook enorm begaan met de natuur en het milieu.

“We zijn vorig jaar begonnen met het ruimen van zwerfvuil”, vertelt mama Ann. “We gingen met ons gezin vaak wandelen, maar dat doe ik eigenlijk niet zo graag”, pikt Simon in. “We lieten Simon dan maar met zijn speelgoedtractor meerijden en zo is het zwerfvuil ruimen begonnen”, weet Ann. “Om de drie tot vier weken gaat Simon met mij of zijn oma op pad. Ook onze hond Max is geregeld van de partij. We hebben ons vast parcours.” “Op de aanhangwagen van mijn tractor staan twee grote emmers”, legt Simon uit. “In de ene emmer steekt een pmd-zak en in de andere een restafvalzak. Er is ook nog een kleinere emmer voor glas.” “Simon vindt vooral pmd”, weet Ann. “En dan in hoofdzaak bierblikjes. Na zijn ronde hebben we toch al vlug een halve zak pmd.” “Ik vind soms ook rare dingen”, vertelt Simon. “Zo vond ik ooit een tandenborstel.” “Simon kan nog heel verontwaardigd zijn als hij afval vindt”, vertelt Ann. “Hij is heel begaan met het milieu en houdt van de natuur en dieren. Het is zijn grote droom om later landbouwer te worden.” (BCH)

