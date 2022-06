Simon (11) is Kinderkrak in Oostkamp

Simon Bultinck (11) uit de Zandstraat in Ruddervoorde is een jongen die geboren is met dwerggroei, maar ondanks zijn kleine gestalte zeer actief is en aan alles wil deelnemen, mits aanpassingen. Zijn gedrevenheid om als een normaal kind op te groeien binnen de gemeenschap van basisschool de Kiem maakt van hem een van de drie eerste Kinderkraks van Oostkamp.

Simon ervaart zijn dwerggroei niet als een voor- of nadeel op school. “Ik heb wel een aangepaste stoel en lessenaar, maar voor de rest doe ik alles wat de kinderen in het vijfde leerjaar bij meester Geert doen. Enkel bij het turnen moet er een aangepast oefenprogramma voorzien worden want ik kan, door mijn kleine gestalte, niet alles wat de andere kinderen doen. Het enige grote verschil is mijn mobiliteit en daarvoor mag ik, om me op school te verplaatsen, een loopfiets gebruiken, ook in de gangen. “Simon is een zeer clevere jonge die zich graag mee inzet voor een aantal projecten die de school rijk is. Hij maakt deel uit van het team Mooimakers die de schoolomgeving vrij van zwerfvuil houdt, hij is mee verantwoordelijk voor het speelhuis op de speelplaats en hij is een van de journalisten van het schoolkrantje. (GST)

