Silke Paeye is nieuwe voorzitter van KLJ West-Vlaanderen: “Ik zit niet graag stil”

Silke Paeye (25) volgt begin volgend jaar Nicolas Dehaemers uit Gistel op als voorzitter van KLJ West-Vlaanderen. Ze was jarenlang actief in het bestuur van KLJ Langemark.

In 2013 werd Silke lid van KLJ Langemark. “Onze werking is een +16-werking, waardoor ik me dus pas op die leeftijd aansloot”, vertelt ze. “Mijn ouders hebben een landbouwbedrijf aan het Canadees monument, al is dat niet hun fulltime job. De boerderij is eigenlijk van mijn grootouders en dat wordt nu verdergezet door de volgende generatie. Voorlopig woon ik nog thuis en dat is een beetje verderop, langs de Langemarkseweg. Hoewel wij eigenlijk op grondgebied Boezinge wonen, ben ik vooral op Langemark georiënteerd. Ik ben samen met Jona Canniere, die een melkveebedrijf heeft in Stavele en aangesloten is bij KLJ Vleteren. Het is fijn dat we dezelfde passies delen.”

Regionaal bestuur

Na drie jaar als lid trad Silke toe tot het bestuur van de lokale afdeling van KLJ Langemark. “Sinds kort zetel ik daar niet meer in het bestuur, maar ga ik er wel nog af en toe langs. Het was moeilijk te combineren met al mijn andere bezigheden. Werken doe ik bij Claeys in Passendale. Ik ben er boekhouder-fiscalist, waar heel wat landbouwers in onze portefeuille zitten. Bovendien zit ik sinds januari in het regionaal bestuur van de KLJ.”

In West-Vlaanderen zijn een zeventigtal KLJ-afdelingen actief, alles samen goed voor zo’n 5.000 leden. Het was teamverantwoordelijke Cynthia Vandewalle die vroeg of Silke zich kandidaat wilde stellen voor het voorzitterschap van KLJ West-Vlaanderen. “Ik ben nog maar sinds januari actief bij het regionale bestuur en twijfelde dus even. Maar uiteindelijk heb ik de stap gewaagd. Ik was de enige kandidaat, maar toch werd er een verkiezing gehouden”, aldus Silke, die Nicolas Dehaemers uit Gistel opvolgt. “Het is niet zo dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn bij ons. Zo is de nationale voorzitter ook een vrouw. Nicolas was twee jaar voorzitter en vanaf januari zal mijn termijn van twee jaar starten. Wat ik wil verwezenlijken in die periode? Het is nog een beetje afwachten wat er allemaal op me af zal komen. Aangezien ik uit een +16-afdeling kom, wil ik deze afdelingen verder ondersteunen. De meeste KLJ’s in West-Vlaanderen zijn +16. In Elverdinge is er recent ook een -16-werking opgestart.”

Sint-Niklaas

“Per maand zijn er enkele vergaderingen, waaronder een in Sint-Niklaas. Dit is allemaal op vrijwillige basis, maar ik zet me graag in voor de landbouw en de jeugd. Er kruipt veel tijd in, maar ik heb gelukkig nog tijd voor andere leuke dingen. Ik zit gewoon niet graag stil, wellicht een karaktertrek die ik mee heb van mijn moeder. Zij is ook een bezige bij. Wat ik na die twee jaar zal doen? Dat weet ik nog niet.”

Nog tot eind dit jaar is Nicolas Dehaemers de voorzitter. Om een goede overgang te garanderen, zullen Silke en Nicolas in de komende maanden nauw samenwerken.