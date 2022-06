Silke (14) is Kinderkrak in Lendelede

Silke is niet alleen een vlotte prater, maar ze weet voor haar leeftijd verduiveld goed wat ze wil. “Ik speel toneel bij Studio Kohané en dans bij de ‘Hypnosis Dance Academy’ in Roeselare”, zegt Silke. “Mijn twee passies!”

“Ik ben begonnen met sport op hoog niveau”, vertelt ze. “13 uur per week ga ik hiphop oefenen in de dansschool en ik doe ook mee aan wedstrijden als duo en in een groep. Als het toneelseizoen eraan komt repeteer ik nog twee keer per week met Studio Kohané.” Silkes eerste contact met toneel was met Roefeldag waar ze aanvankelijk iets met radio zou doen. “Dat werd afgevoerd en ik mocht me aansluiten bij een andere activiteit. Ik koos dan voor Studio Kohané waar we kleine toneelspelletjes mochten opvoeren. Ik zat toen in het zesde leerjaar, nu in het derde middelbaar van Spes Nostra in Kuurne. Ik had ook al dictie gevolgd aan Art’Iz. Die eerste kennismaking met Studio Kohané viel goed mee en ik woonde eens een repetitie bij waar ik door Johan Bonte en co heel goed opgevangen werd. Het klikte!”

Silke speelde een eerste keer mee met Studio Kohané in 2019 in het stuk ‘Smetvrees’. “Een klein rolletje dat de regisseur er had bijgeschreven. In 2020 volgde ‘Helena’ waar ik een ziek kind moest spelen. In februari speelde ik een dubbele rol in het stuk ‘Pier’, die van Fred en Carla.” (IB)

