Sienna-Helena (13) is Kinderkrak in Ichtegem

Sienna-Helena Vanlimbergen, die in de Westkerkestraat in Eernegem bij haar ouders Ann en Tom en haar jongere zusje Josephine woont, werd eerder dit jaar winnaar in haar leeftijdscategorie van de lokale voorronde van de nationale schrijfwedstrijd Junior Journalist.

Die wedstrijd werd door het Davidsfonds –Afdeling Oudenburg georganiseerd. Sienna-Helena volgt les aan de eerste graad secundair onderwijs van het SIGO in Eernegem, moderne talen en wetenschap. Zij schreef een tekst van om een bij de 1.500 woorden over het opgelegde thema ‘De Wereld na 2030’. Ze won er een boekenpakket mee. Haar inzending werd ook doorgezonden naar de jury van de Nationale Finaleronde, maar daar stopte het sprookje. Voornaamste is wel dat de lokale jury haar verhaal meeslepend en zeer geloofwaardig vond. De lezer krijgt effectief de indruk dat een eerste schooldag er ooit wel eens zo zou kunnen uitzien.

“Dat ik de lokale voorronde zou winnen, kwam voor mij als een totale verrassing”, vertelt Sienna-Helena. “Normaal heb ik geen uitgesproken talenknobbel, maar dit onderwerp sprak me heel erg aan. Ik sprak er ook vaak over met mijn ouders. Ik vond het heel leuk dat ik de wedstrijd onverwacht won. Mijn vrije tijd besteed ik aan het paardrijden en atletiek.”

