Sien (8) is Kinderkrak in Damme

Met haar acht levensjaren is Sien Depecker uit Oostkerke, waar haar ouders een B&B runnen vlakbij de Damse Vaart, de allerjongste mede-samensteller van de expositie 7 stemmen die momenteel loopt in het historische Sint-Janshospitaal. Ze is dus een van de 7 stemmen die bepaalden welke erfgoedobjecten er te zien zijn. “Sien werd hiervoor gevraagd op de Kunstendag voor kinderen die vanuit het Stadslab (een culturele werking in het Sint-Janshospitaal, red.) werd georganiseerd”, vertelt haar mama Delfien Van Pamel. “Ze volgde eerder al heel wat zogenaamde creatieve ateliers in de Cultuurfabriek in Sijsele en zo kende Sien wel wat wat mensen die bij de cultuurwerking in Damme betrokken zijn. “Het was een heel boeiende ervaring en ik had een goed contact met Jan Hutsebaut, de historicus van Visit Damme die ook meewerkt aan de expositie en mij ondersteunde bij dit project”, vult Sien zelf aan. “Mijn bijdrage bestond uit een soort ganzenbord waarbij voor de erfgoedvoorwerpen die ik leuk vond, een stap vooruit wordt gezet en deze die ik eng vond een stap achteruit. Ik ben zeker blij dat ik de kans heb gekregen om hieraan mee te werken.” (PDV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023