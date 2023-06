Siegfried (10) is Kinderkrak in De Haan

Siegfried Tahon (10) loopt school in basisschool ’t Klavertje in Wenduine. “Wij zijn fier op ons muzikaal talentje. In zijn vrije tijd speelt Siegfried samen met papa Jan muziek bij de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia van De Haan”, vertelt directeur Mieke Bonte trots. Siegfried volgt de lessen slagwerk aan de Stedelijke academie voor muziek en woord afdeling De Haan. “Hij speelt drum, xylofoon en pauk en geniet met volle teugen van de verschillende concerten en straatoptredens die bij de harmonie jaarlijks op het programma staan. Siegfried kreeg de muziekmicrobe te pakken via zijn papa, die ook al jaren lid is van dezelfde muziekmaatschappij. Siegfried is trouwens de jongste spruit bij Sint-Cecilia”, klinkt het. Dat wordt ook beaamd door secretaris Rita Pockelé. “Siegfried is van onze grote harmonie inderdaad de jongste telg, en maakt ook deel uit van ons jeugdensemble. Siegfried bespeelt heel enthousiast het slagwerk en vindt het tof om samen met zijn papa muziek te kunnen spelen. Hij volgt goed de raad op van onze drummer en dirigent, hij is ontzettend geëngageerd”, klinkt het. (WK)

