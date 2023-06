Shania (16) is Kinderkrak in Menen

Shania Alliet (16) stond vorig jaar al eens in onze krant omdat ze toen de jongste vrouwelijke scheidsrechter van België was. Dit jaar kampte ze na een teamwissel in de winter – Shania ruilde de dames van FC Gullegem voor de Dames VK in Egem – met een knieblessure, waardoor haar seizoen vervroegd op z’n einde liep.

“Ik ben begonnen met voetbal op m’n zesde. Eerst in Menen, daarna in Gullegem en sinds januari in Egem. Ik had wel een valse start bij Egem door een vervelende knieblessure. Ondertussen gaat het al veel beter. Twee jaar geleden volgde ik de ‘Ref in 1 Day’-opleiding, op aanraden van mijn vader – die is zelf al 16 jaar scheidsrechter. Op die opleiding leerden we alle basics: Wanneer is er sprake van een penalty? Wanneer geef ik geel? We leerden het allemaal, maar het meest van al leerde ik natuurlijk tijdens mijn eerste wedstrijden. Ik fluit van alles: matchen van mannen, vrouwen, kinderen én volwassenen. Ik merk wel dat ik soms mijn mannetje, of vrouwtje in mijn geval, moet staan. Dat kan ik ook, want ik ben wel iemand die op haar strepen staat. Ik heb al een keer een supporter van de tribune laten sturen, bijvoorbeeld. Ik ben dus wel echt de baas op het veld. Onlangs floot ik ook mijn eerste internationale toernooi. Ik wil ooit een match in eerste klasse fluiten.” (RB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023