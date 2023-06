Shanaya Esther (15) is Kinderkrak in Tielt

Om haar titel van Kinderkrak extra glans te geven, pakte Shanaya Esther Schollaert op het Vlaams kampioenschap in Boezinge op 4 juni haar eerste medaille in het wielrennen. Ze won er brons. Sportliefhebbers kennen Shanaya Esther vooral uit de atletiekwereld. Bij de jeugd won ze drie keer de Crosscup en werd ze zowel in het veldlopen als op de atletiekpiste diverse keren Belgisch kampioene. “Voor de start van een kampioenschap vroeg ik mijn papa of ik een crossfiets zou krijgen indien ik opnieuw won”, vertelt de tweedejaarsnieuwelinge. “Ik pakte de titel en papa hield zijn belofte.”

Met die nieuwe crossfiets trok ze naar het parcours van de Berencross in Meulebeke. “Waar ik op de omloop van het BK een paar rondjes afwerkte. Op vraag van Peter Derynck, voorzitter van de Molenspurters, sloot ik me aan bij zijn club. Eigenlijk was het enkel mijn bedoeling om aan veldrijden te doen. Toen Rudi Van de Sompel mijn trainer werd, kreeg ik de raad ook op de weg te koersen om snelheid op te doen.” Wat haar dus een eerste medaille opleverde. “Ik doe het zowel goed in de atletiek als in het wielrennen. Al besef ik goed dat ik beide sporten niet kan blijven combineren”, besluit Shanaya Esther. (HF)