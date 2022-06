Seppe (9) is Kinderkrak in Kortemark

Ofwel kwam je hem al eens tegen toen hij met zijn go-cart rondslingerende blikjes aan het opruimen was, ofwel kwam je één van de kartonnen Seppes tegen langs de weg. “Het ligt soms vol zwerfvuil in onze straat”, zegt Seppe Vansevenant. Hij woont met zijn zus Femke en ouders Sofie en Nick in de Amersveldestraat.

“Je ziet steeds dezelfde blikjes, langs dezelfde kant van de weg. Dat moet dus altijd van dezelfde persoon zijn. Waarom doen ze dat toch? Die mensen snappen niet dat de blikjes gemalen worden als het gras gemaaid wordt in de weide. De kans is dus heel groot dat koeien het scherpe metaal in hun maag krijgen. Ik rijd rond met mijn go-cart en mijn tang, zo verzamel ik bakken zwerfvuil. Ik klauter graag in en uit de bermen. Vaak kom ik thuis met volle zakken zwerfvuil.”

Gezicht van Mooimakers

“Mijn mama en papa vinden het heel goed dat ik dit doe. Ook tijdens de coronaperiode, toen ik me redelijk verveelde, trok ik de straat op om deze opnieuw mooi te maken. Zo werd ik, samen met nog enkele andere mensen uit de gemeente, het gezicht van de actie Mooimakers. Toen kwamen er overal kartonnen exemplaren van mij in het Kortemarkse straatbeeld. We willen zo de mensen aanzetten om geen afval langs de straat te werpen en op deze manier de berg zwerfvuil te verminderen.” (JDK)

