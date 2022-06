Seppe (16) is Kinderkrak in Izegem

Zijn ouders zijn actief bij basketclub Midwest Izegem, zelf speelt Seppe Derieuw er bij U18 en U21 en maakt hij minuten bij de tweede en derde seniorenploeg. Hij zet zich er ook in als ref.

“Ik fluit uiteraard de jongste ploegen. In het begin was het wat aanpassen, maar ik heb daar ondertussen mijn draai gevonden. Er is nu eenmaal een tekort aan scheidsrechters, dus spring ik met plezier in de bres om mijn club te helpen. Want zonder ref is een match niet mogelijk.”

Seppe volgt LO en Sport aan Athena Pottelberg in Kortrijk en is dus uit het sportieve hout gesneden. “Ik skate nu ook al een tweetal jaar, ik doet dat aan De Leest in Izegem of aan Trax in Roeselare. Ik trek daar ook al aardig mijn plan.”

Papa Jurgen Derieuw en mama Nancy Naert zetten zich dus ook in voor het Izegemse basketteam, oudere broer Victor, die in juni 19 jaar wordt, heeft de basketschoenen aan de haak gehangen en focust zich volledig op het leiden van basketwedstrijden op hoger niveau.

Het gezin uit de Lendeleedsestraat was ook druk in de weer op het internationaal tornooi dat de club organiseerde. “We speelden tegen Amerikaanse jongens, je ziet dat basketbal daar nog van een ander niveau is”, besluit Seppe. (WVS)