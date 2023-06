Sean (8) is Kinderkrak in Wervik

Sean Morisse is een nog kleine, maar zeer empathische jongen. In 2021 kreeg zijn 2 jaar oudere broer Tyler te horen dat hij de ziekte van Duchenne heeft, een spierziekte waarbij de spieren langzaam aan afbreken. Sean helpt Tyler zoveel als mogelijk is, zowel thuis als op school.

“Het is een ziekte die ons leven wel min of meer inpalmt. Op dit moment zijn we bezig met allerhande aanpassingen in het huis zodat Tyler beneden kan slapen. Na verloop van tijd zal hij namelijk de trap niet meer op kunnen.” Het zijn de woorden van Wim Morisse, vader van Tyler en Sean. De oudste knaap, Tyler, lijdt sinds 2 jaar aan de ziekte van Duchenne die de jongen steeds minder en minder mobiel maakt. Zijn broer Sean is zeer behulpzaam, zowel thuis als op school:

“Ik probeer mijn broer zoveel als mogelijk te helpen. Ik besef dat hij nu eenmaal niet meer zo mobiel is als vroeger. ‘s Ochtends haal ik de cornflakes uit de kast voor het ontbijt, voor we naar school vertrekken haal ik zijn schoenen en als hij ‘s avonds in de zetel ligt haal ik de tablet. Let op. Hij moet ook niet van me profiteren, hé (lacht)! Als hij op het punt staat om te vallen (de ziekte zorgt ook voor een minder evenwicht, red.), dan trek ik hem recht. Ook op school.”

Papa Wim erkent ook dat de twee broers twee handen op één buik zijn: “Als ze FIFA aan het spelen zijn op de PlayStation en ik zeg dat het het laatste spelletje is, dan zijn het plots verlengingen en uiteindelijk penalty’s. Ze doen echt alles om zolang mogelijk fun te kunnen blijven maken met elkaar.”

