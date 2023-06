Sean (16) is Kinderkrak in Veurne

Wat een indrukwekkend debuutjaar was het voor Sean Leicher, die zich pas in september aansloot bij MACW Veurne, maar wel al de ene ereplaats na de andere veroverde in het veldlopen. “Tijdens mijn eerste officiële cross in Waregem was mijn schoen al tijdens de eerste ronde kapot, maar op mijn sok liep ik toch nog naar een tweede plaats”, lacht de 16-jarige Veurnenaar.

“Een memorabel moment, net als de eerste keer dat ik op het hoogste schavotje stond, op de veldloop van Oudenaarde. Ook mijn gouden medaille op het provinciaal kampioenschap in Roeselare was een mooie mijlpaal tijdens mijn eerste atletiekseizoen.” Het is vooral voor die laatste prestatie dat Sean verkozen werd tot Kinderkrak van Veurne.

Sean combineert atletiek ook nog met wielrennen bij het Van Moer Logistics Cycling Team. “Met mijn 53 kilogram ben ik op de fiets vooral een klimmerstype. In de zomer ligt de focus op het wielrennen, terwijl de winter dan weer vooral in het teken staat van het veldlopen. Een ideale combinatie, die ik ook in de toekomst hoop vol te houden. Op langere termijn is het de ambitie om de stap richting duatlon te zetten”, besluit de student elektriciteit aan het VTI van Veurne. (SB)