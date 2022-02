Scoutsvrienden fietsen centen bijeen om jeugdverblijf toegankelijker te maken: “Iedereen verdient het om op kamp te gaan”

“Iedereen verdient het om op kamp te kunnen gaan in de gezonde boslucht.” Met die boodschap trappen vier scoutsvrienden hun actie ‘Cycling for Life’ op gang. In mei fietsen Arne, Laura, Jeroen en Niel de helft van West-Vlaanderen af om geld in te zamelen voor de renovatie van hun inclusief jeugdverblijf in Zedelgem. De bedoeling is om Hoeve Marcel toegankelijk te maken voor alle doelgroepen die in de doorsnee verblijven niet terechtkunnen.

In de bossen van Zedelgem kan jong en oud al jarenlang overnachten in Merkenveld, een Hopper-jeugdverblijf van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ondanks alle troeven van het gebouw – waaronder rolstoeltoegankelijkheid – is Merkenveld niet voor alle jeugdgroepen geschikt die enkele dagen in de rustige natuur willen vertoeven. “Wij denken bijvoorbeeld aan kinderen met gedragsstoornissen die een afgesloten ruimte nodig hebben zodat ze niet kunnen weglopen, slechtzienden die zich aan de hand van speciale tegels beter kunnen oriënteren, jongeren met een mentale beperking die niet goed kunnen omgaan met andere onbekende groepen die aanwezig kunnen zijn… Door onze eigen Akabe-groepen weten we goed welke drempels we moeten wegwerken”, aldus Arne Crevits van Gouw Noordzee, een van de twee West-Vlaamse koepels van de lokale scoutsgroepen.

Drempels wegwerken

Met die insteek was het project Hoeve Marcel geboren. Merkenveld kocht de aanpalende hoeve en weide aan het huidige heem aan met als doel die om te bouwen tot een gloednieuwe accommodatie. De hoeve wordt aangepast aan de noden van iedereen die nu om verschillende redenen niet terechtkan in Merkenveld zelf.

Het doel is om er een prikkelarme omgeving van te maken. Toch mag het geen luxedomein worden, het evenwicht tussen duurzame keuzes, voldoende faciliteiten en de back to basics-sfeer moet bewaard worden. Geen eenvoudige of goedkope opdracht. Daarom besloten vier scoutsvrienden het project een financieel duwtje in de rug te geven met Cycling for Life.

Door onze eigen Akabe-groepen weten we goed hoe we een prikkelarme omgeving kunnen creëren

Arne Crevits (26) uit Lichtervelde, Laura Stragier (27) uit Brugge, Jeroen Crevits (29) uit Zerkegem en Niel Gykiere (32) uit Brugge kennen elkaar van de West-Vlaamse scoutskoepel Gouw Noordzee. Alle vier zijn ze oud-leiders van verschillende scoutsgroepen: Laura en Niel komen respectievelijk uit Scouts Jan-Breydel/Nele De Haan en Scouts Sint-Leo Brugge, de roots van broers Arne en Jeroen ligt in Scouts Zeedustra Koksijde.

Na hun carrière in de leiding kozen ze er allen voor om zich als vrijwilliger in te zetten voor de gouwkoepel, waar ze verschillende functies bekleden, van voorzitter tot commissaris. In een van de vele lockdowns vormde het viertal samen met enkele anderen een fietsgroepje, om hun vrije tijd ietwat sportief door te brengen.

Tot 300 kilometer

Daar ontstond het idee voor hun actie. “In mei willen we een fietstocht van minstens 230 kilometer afleggen ten voordele van Hoeve Marcel”, legt Arne uit. “Momenteel is de verkoop van onze fietslotjes bezig. Sympathisanten kunnen een lotje van 5, 10 of 20 euro bekomen. Per lotje verleng je onze route met een vast aantal kilometers. Intussen zitten we al aan 90 kilometer. Goed voor 367 euro.”

Momenteel hebben ze al een tocht van 230 kilometer uitgestippeld in hun gouwregio, die omvat de kust, Houtland en regio Brugge. “Van Koksijde, langs Lichtervelde naar Knokke, en alles wat daar tussenin ligt”, lacht Arne. “We passeren langs zoveel mogelijk lokale scoutsgroepen. De route kan tot 300 kilometer uitgebreid worden. Mocht dit allemaal in lotjes van 5 euro aangekocht worden, verzamelen we daarmee 1.500 euro. Een mooi bedrag, maar het mag natuurlijk altijd meer zijn. We hopen een mooi centje bij elkaar te rapen.” (lees verder onder de Facebookpost)

Cycling for Life is trouwens niet de enige actie die Hoeve Marcel steunt. Via Move for Life, waaronder verschillende goede doelen vallen, worden nog een resem andere acties opgezet. De rest van de rekening wordt betaald door subsidies en Scouts en Gidsen Vlaanderen zelf.

Fysieke uitdaging

Hoewel de vier enthousiastelingen deze fietstocht volledig zien zitten, beseffen ze wel dat het een pittige uitdaging wordt. “We halen op tijd en stond onze fiets wel eens uit, maar we zijn allesbehalve getrainde sporters”, geeft Arne eerlijk toe. “We hebben het geluk dat het hier overal plat is, maar ons uithoudingsvermogen zal sowieso op de proef gesteld worden. De 230 kilometer willen we op één dag voltooien. Halen we echter de kaap van 300 kilometer, dan gaan we misschien kijken om ergens te overnachten. Het moet haalbaar blijven natuurlijk.”

Los van de spaarpot die gevuld moet geraken, dragen Arne en co een belangrijke boodschap hoog in het vaandel: “Als jeugdwerkers willen wij ons inzetten voor alle doelgroepen. Iedereen verdient het om op kamp te gaan in de gezonde boslucht en natuur. Het vinden van een geschikte accommodatie mag dit niet in de weg staan. Hopelijk kunnen we hiermee ook andere organisaties inspireren om in de toekomst daar rekening mee te houden wanneer ze hun jeugdverblijven renoveren.”