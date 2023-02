Scouts Tempeliers Gullegem-Moorsele organiseren derde editie van Kaffee VTT

Terwijl de toppers zich klaarstomen voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, blazen de wielerliefhebbers uit Gullegem en omstreken morgen verzamelen voor de start van hun eigen voorjaar. Na twee jaar ‘coronapauze’ organiseren Scouts Tempeliers Gullegem-Moorsele voor de derde keer hun fameuze Kaffee VTT: een mountainbiketocht gekoppeld aan een winterbar.

De lokalen in de Poststraat worden voor één keer omgetoverd in een waar fietswalhalla. De scouts stippelen drie verschillende routes uit. Een parcours van 27 kilometer, 38 kilometer en 57 kilometer. Vanaf 7.30 uur tot 13 uur is er een vrije start. De start voor de tocht van 57 kilometer is om 12 uur. “Naast deze uitgestippelde routes wordt uiteraard een bewaakte fietsstalling voorzien, vlotte afspoelstanden, uitgebreide bevoorrading onderweg en pechdienst voor de pechvogels”, zegt de organisatie. Leden van de scouts betalen vijf euro, andere deelnemers tellen zeven euro neer.

Ook voor wie het niet zo op fietsen heeft, kan terecht in de lokalen in Poststraat. “Kaffée VTT is meer dan een MTB tocht! Zowel fietsers als niet-fietsers kunnen tijdens dit evenement genieten van onze verwarmde winterbar om op te warmen en even te blijven plakken. Er is een pastabar, dreupelbar… Noem maar op! Er is voor elk wat wils en iedereen is meer dan welkom,” klinkt het bij de Scouts.

Alle info:https://www.kaffeevtt.be/