Scouts Rumbeke verwelkomt nu ook jongeren met een beperking

Het nieuwe werkjaar wordt extra spannend bij Scouts Rumbeke, want in september starten ze met ‘Akabe’, een tak voor kinderen en jongeren met een mentale of fysieke beperking. Hoog tijd om eens te polsen bij de leiding waarvoor die letters precies staan!

Met acht zijn ze, de leiders van de nieuwe Akabe-tak van Scouts Rumbeke. Lore Vandecappelle (21), Lotte Van de Putte (20), Gilles Vanexe (20), Lotte Santy (20), Marie Depreiter-Malysse (20), Marie Sierens (22), Axel Six (24) en Xander Six (27) kunnen niet wachten om van start te gaan.

“Akabe staat voor ‘Anders KAn Best’”, vertelt Lore Vandecappelle, “en dat mag je gerust letterlijk nemen. Met het oprichten van deze tak willen we kinderen met een beperking de mogelijkheid geven om op een geschikte manier scoutservaringen op te doen. Zo verleggen ze hun grenzen, maken ze nóg meer vrienden en laten we hun verborgen talenten tot uiting komen.”

Zestien plaatsen

Lore studeert pedagogische wetenschappen en speelde al langer met het idee om de scouts inclusiever te maken, maar door corona moest ze die plannen even uitstellen. “Voor we van start gingen, namen we contact met Scouting Roeselare, want zij hebben al een Akabe-werking. Zij zitten tegen hun limiet, waardoor wij nu op het perfecte moment zestien extra plaatsen kunnen aanbieden.”

Het is dus zeker niet de bedoeling om leden af te snoepen, integendeel. “Scouting Roeselare heeft veel ervaring met Akabe, waardoor we veel van hen kunnen leren”, vult Marie Sierens aan, “en wie weet kunnen we op termijn wel eens samen activiteiten doen.”

Akabe verwelkomt kinderen met een mentale of fysieke beperking, ADHD, ASS… “Kortom, iedereen is welkom bij ons”, weet Lore. “We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. We kijken samen met de ouders of Akabe iets is voor hun kind en we leren het kind meteen ook kennen. Vertrouwen is belangrijk!”

Scouts Rumbeke start met één Akabe-tak, voor kinderen tussen zes tot twaalf jaar. “Alle kinderen zitten samen in één groep”, vertelt Marie, “maar omdat de groep zo klein is, kunnen we hen optimaal ondersteunen.”

“Mijn broer heeft autisme en kon vroeger niet met mij mee naar de scouts”

De leiding is er helemaal klaar voor. Gilles: “Ik heb me meteen kandidaat gesteld om deze groep te begeleiden. Mijn broer heeft autisme en hij wou vroeger altijd mee met mij naar de scouts, maar dat kon niet. Ik weet dus heel goed hoe belangrijk Akabe is voor deze kinderen.”

Scouts Rumbeke hoopt jaar na jaar te groeien en op termijn ook een werking te kunnen aanbieden tot achttien jaar. “Hoe fijn zou het zijn om over twintig jaar terug te keren naar hier en te zien dat er nog altijd een volwaardige Akabe-werking is?”, lacht Lore.

De activiteiten van Akabe vinden plaats op zaterdagnamiddag van 14.15 uur tot 16.15 uur, op hetzelfde moment als de andere takken.

Zelfde activiteiten

“Want met Akabe willen we dezelfde activiteiten doen als de andere scouts, maar dan aangepast aan de doelgroep. We willen de gastjes uitdagen volgens hun eigen mogelijkheden, dus we gaan zeker ook eens samen vuur maken of iets sjorren.”

En bij een jeugdvereniging horen ook kampjes. “In de kerstvakantie gaan we voor het eerst op kamp, naar Het Rokken, lekker dichtbij, en ook in de zomer trekken we er een viertal dagen op uit”, sluit Lore af.