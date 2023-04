Scouts JFK organiseert Jiggy Open Air-festival in Rome-stijl: “Aanloop voelt als mini-kamp”

Op zaterdag 8 april organiseert Scouts JFK Menen de zevende editie van het Jiggy Open Air-festival. De jeugdvereniging pakt op haar scoutsterrein op de Koekuitwijk uit met een goedgevulde affiche met tal van live-optredens en DJ-sets.

“Telkens weer voelt de aanloop naar ons openluchtfestival aan als een mini-kamp”, zegt leider Thijs Gellynck. “We wonen hier bijna een week lang, en koken en eten ook samen. Kortom, we maken er echt een leuke week van. Het podium en de bar bouwen we volledig zelf op. Een kolfje naar de hand van onze verkenners en jins, die als de besten overweg kunnen met sjorpalen- en touwen.”

Texaseditie

Elk jaar kiezen de scouts een bepaalde stad of land als thema voor hun festival. Na de Texaseditie van vorig jaar is ditmaal Rome aan de beurt. Alle wegen leiden immers naar Rome en dus ook naar Jiggy Open Air, alleen moet de weg naar het scoutslokaal nog aangelegd worden.

“De opbrengst van het festival willen we gebruiken om vanaf de straat een zogenaamd karrenspoor aan te leggen naar ons lokaal. Aan de voorkant van het lokaal willen we grasdallen leggen. Dat alles is nodig om vlot materiaal aan- en af te voeren en om bereikbaar te zijn voor de brandweer. Ook het lokaal zelf, dat we intussen al vijf jaar geleden in gebruik namen, moeten we nog verder afwerken. Zo moet er nog verwarming en ventilatie geplaatst worden”, aldus Thijs.

Heel wat lokaal talent

De poorten van het festivalterrein aan Ter Couter 18 zwaaien open om 14 uur. Jiggy Open Air gaat relaxed van start met een petanquetoernooi. De rondreizende koffietafel van †Nonkel Herwig uit Menen zorgt om 15 uur als festivalopener voor de eerste ambiancegolven. Om 18.15 uur brengt de Gentse band Black Blinded aanstekelijke covers en catchy eigen nummers. Om 19.30 uur speelt de Meense band Chevalski een thuismatch. De sludge/post-metalband heeft met gitarist Simon Vanhaute zelfs een oud-JFK Scoutsleider in zijn rangen. Om 20.45 uur demonstreren Barno Koevoet en The Duijmschpijkers waarom ze het schopten tot finalist van De Nieuwe Lichting 2023.

Om 22.15 uur mag Willy Organ, de undergroundkoning van het Vlaamse levenslied, zijn ding doen. Vanaf 23 uur volgt een langgerekte feestnacht met een resem dj’s. Met als eerste achter de mengtafels Bonnes Muziekcarroussel, een begrip in fuivend Zuid-West-Vlaanderen. Om 00.30 uur is het tijd voor de eclectische muzieksmaak van DJ Snes, ook al een Menenaar. Vervolgens zet MIX-AM de boel op stelten, waarna Joeri R de zevende Jiggy Open Air mag afsluiten.

Tickets in voorverkoop kosten 7 euro, aan de deur betaal je 9 euro. Jeugdbewegingen die met meer dan 10 personen naar het festival komen, betalen 5 euro per persoon. Voor info en tickets kan je terecht op www.scoutsmenen.be.