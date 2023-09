Scouts CASA tijdelijk naar Oostduinkerke-Dorp

Scouts CASA is het nieuwe scoutsjaar begonnen op de weide tegenover de gemeenteschool van Oostduinkerke. Door de bouw van haar nieuwe lokaal moest de snel groeiende jeugdbeweging tijdelijk een andere oplossing zoeken om activiteiten te organiseren.

Samen met de gemeente Koksijde is de scoutsgroep al een tijd in overleg voor de bouw van het nieuwe scoutslokaal op de locatie in de Duinparklaan. Door de snel stijgende prijzen en de coronacrisis heeft de start ervan wat vertraging opgelopen.

“Dat is echter een tijdelijke oplossing”, benadrukt Gert Taverne van de Werkgroep Nieuw Lokaal van de scouts. “We hopen na de bouw snel terug te keren naar onze vertrouwde locatie. Het overleg met de gemeente is constructief. Het is geen gemakkelijke opgave om een gebouw neer te planten voor een snelgroeiende vereniging als onze scouts. De afgelopen vijf jaar is het ledenaantal meer dan verdubbeld, en we merken nog altijd een erg grote interesse bij de jeugd van Oostduinkerke, zelfs tot ver daarbuiten. Bij regenweer en voor sanitair kunnen we terecht in de gemeenteschool en de sporthal. Onze activiteiten vinden plaats op een weide achter het Grinta Vitality Lab.”

Klaar voor de sloop

“We hebben fantastische jaren beleefd in de Duinparklaan, maar dat gebouw voldoet niet langer aan de vereisten voor een jeugdlokaal. De elektriciteit en isolatie zijn verre van conform, er was insijpelend vocht, ongedierte… Het pand is klaar voor de sloophamer. We zijn heel blij dat de gemeente ons de kans en mogelijkheden biedt om samen een nieuwe thuis te creëren voor onze 250 leden.”

De bouw van het nieuwe lokaal begint binnenkort. De gemeente doet daarvoor een beroep op de architectenbureaus ARK-Architecten uit Dilbeek en SILO-architectenatelier uit Oostduinkerke. Zij ontwierpen een lokaal met een capaciteit van 250 leden. Het bestaat uit twee verdiepingen en is ruim dubbel zo groot als het huidige lokaal.

Duurzaam en te huur

“Er is gekozen voor duurzame materialen, waardoor onze jeugdbeweging ook groener kan zijn”, aldus Gert Taverne. “Het lokaal wordt op een andere manier op het terrein geplaatst, om ook de overlast voor de buren tot een minimum te herleiden. De architecten kozen voor een afwerking in hout en beton. De kleuren van Oostduinkerke, en van onze scouts, keren overal terug in het ontwerp. Voor het ontwerp werd uitgegaan van themaruimtes. Elk lokaal is multifunctioneel. Kleine verenigingen kunnen ons lokaal huren, voor een weekend of midweek aan de kust. In samenwerking met de Jeugdherberg, de buren en de lokale handelaars willen we die verhuur zo vlot mogelijk laten verlopen.”