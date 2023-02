Scouting Roeselare verkoopt pannenkoeken

Voor eerst sinds de coronapandemie organiseert Scouting Roeselare een pannenkoekennamiddag ten voordele van het grootkamp.

Op zaterdag 18 februari serveren de jojo’s (jonggivers) en hun leiding heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken op het scoutshof. “Met deze financiële actie willen we de kampprijs voor iedereen betaalbaar houden.”

Wie graag eens een pannenkoek eet, rept zich op zaterdag 18 februari naar de lokalen van de scouts op het Gryspeerdts Hof.

Van de chef

“Deze zomer gaan we op tentenkamp in de Ardennen”, vertelt Renee Vandamme, leidster van de jojo’s of jonggivers. “Maar helaas wordt alles duurder, ook ons kamp, en daarom toveren we het scoutshof binnenkort om tot een pannenkoekenrestaurant. De opbrengst van deze actie wordt integraal gebruikt om de kosten van het zomerkamp te drukken.”

De jojo’s bestaan uit twee groepen enthousiaste jongens en meisjes tussen 11 en 14 jaar. “Lange tijd was er slechts één groep, maar door de vele inschrijvingen konden we opsplitsen”, verduidelijkt Renee. “Op pannenkoekennamiddag bundelen beide groepen de krachten en dat is fijn, want samenwerken is een belangrijk onderdeel van scout zijn.”

De pannenkoeken zijn zelfgemaakt en ook voor de aankleding en opkuis zetten de jojo’s hun beste beentje voor. “Iedereen is welkom op zaterdag 18 februari tussen 13 en 19 uur op het Gryspeerdts Hof 15A.

Je hoeft niet in te schrijven en je kan bij ons terecht voor pannenkoeken met verschillende soorten toppings. Onze ‘pannenkoek van de chef’ is trouwens een echte aanrader’”, aldus Renee. “De ingrediënten houd ik nog eventjes geheim. Wie hem wil proeven, moet maar langskomen!”