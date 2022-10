Schepen steekt handje toe op dag van de onthaalouder

Al meer dan dertig jaar runt Sandra Van Lerberghe uit de Piljoenstraat kinderopvang ’t Pagadderke. Sinds vier jaar zorgt ook dochter Marthe er voor veertien kinderen. Op de Dag van de Onthaalouder kwam schepen Michèle Hostekint (Vooruit) hen een handje helpen. “De kleinschaligheid van onze opvang vinden we heel belangrijk. Hier zijn de kinderen geen nummer en hebben we een band met de ouders.”

Ruim dertig jaar geleden startte Sandra Van Lerberghe kinderopvang ’t Paggaderke op. De opstart vond op een andere locatie plaats, maar al snel verhuisde de kinderopvang naar de Piljoenstraat waar Sandra ook met haar gezin woont. “Toen waren we zelf nog jonge ouders en zorgden we voor de kinderen van even jonge mensen. Inmiddels hebben we al veel meer ervaring met kinderen. We zijn dan ook blij dat de ouders nog steeds vol vertrouwen hier hun kostbaarste bezit achterlaten.” Toch merkt Sandra dat er in die meer dan dertig jaar veel veranderd is. “We moeten rekening houden met tal van regeltjes. Van een badgesysteem tot zoveel vierkante meter licht voor de kinderen.”

Ondanks die vele regeltjes geniet Sandra na al die jaren nog met volle teugen van haar job. Vier jaar geleden trad dochter Marthe in haar voetsporen. Samen zorgen ze nu voor veertien kinderen. “Dat zouden er meer kunnen zijn, maar we willen ’t Pagadderke zo kleinschalig mogelijk houden. Die kleinschaligheid is net onze troef. Hier zijn de kinderen geen nummer en hebben we een nauwe band met de ouders. We merken dat er toch nog erg grote verschillen zijn tussen een grote kinderopvang en kleinschalige initiatieven zoals het onze.” Dat Sandra en Marthe op handen gedragen worden door de kinderen en ouders was woensdag, op de dag van de onthaalouder, alvast duidelijk. De kinderen brachten tal van cadeautjes en tekeningen voor hen mee. “Ik heb zelf nog berichtjes gekregen van kinderen die hier lang geleden nog over de vloer kwamen: ‘vandaag is het jullie dag’.”

Schepen van kinderopvang Michèle Hostekint (Vooruit) bracht op de dag van de onthaalouder een bezoek aan ’t Pagadderke. De schepen, zelf mama van twee kinderen, stak er de handen uit de mouwen. Ze ververste de kinderen en gaf hen ’s middags hun eten. “Het is belangrijk dat we appreciatie en waardering uitspreken naar de onthaalouders. Zij spelen een heel belangrijke rol in het leven van jonge gezinnen. Na twee moeilijke coronajaren moeten we nu vooral de noden binnen de sector in het oog houden”, aldus de schepen. Tijdens de week van de kinderopvang konden kinderbegeleiders deelnemen aan verschillende vormingen en opleidingen. Vorige week werden de kinderopvanginitiatieven in de stad al getrakteerd met een receptie op Trax.