Sanne De Muynck: “Er is in Brugge genoeg te doen voor de jeugd”

Al bijna vijf jaar runt grafisch ontwerpster Sanne De Muynck het jongerenmagazine BLVRD, waarrond een Brugse community van hippe tieners en twens is ontstaan. Zaterdag serveert Sanne tijdens Benenwerk als deejay ‘beats and breaks’ op de Vismarkt.

Sanne De Muynck (37) is de oudere zus van Zarra, het Brugse meisje dat de ‘knikjesstraten’ lanceerde. Na haar middelbaar toegepaste beeldende kunsten in de Maricolen trok ze naar de Gentse Hogeschool om er grafische vormgeving te studeren.

“In 2007 behaalde ik mijn bachelor, maar ik werd aanvankelijk grafisch vormgever in bijberoep”, zegt Sanne. Ze werkte halftijds in diverse warenhuizen, maar ook zes jaar als operator en kassierster in de Brugse bioscoop Lumière: “Zo had ik ook een beroep waarbij ik mensen zag. Want als grafisch vormgever zit je de godganse dag alleen voor je computer.”

Vooroordelen

Twee jaar na haar afstuderen startte Sanne De Muynck het tweemaandelijks magazine ‘BrugesInsideOut’ op, de voorloper van BLVRD magazine: “Dat is spontaan gegroeid, het lag in het verlengde van mijn grafisch werk. Ik wou het vooroordeel dat er in Brugge voor jongeren niks te doen is, de wereld uit helpen.”

“Heel wat Brugse jongeren trokken naar Gent of bleven na hun studies ‘plakken’ in de Arteveldestad. In ‘BrugesInsideOut’ bundelde ik alle activiteiten die de jeugd aanspreken: het uitgaansleven, concerten, maar ook nieuwe, hippe winkeltjes en interviews met creatieve jonge Bruggelingen.”

Netwerk

Acht jaar lang bracht Sanne ‘BrugesInsideOut’ uit, dat op 2.000 exemplaren gedrukt werd en gratis verspreid werd: “De adverteerders betaalden de drukkosten, maar op den duur verminderden die inkomsten en moest ik de oplage noodgedwongen verminderen. Omdat ik steeds meer werk kreeg als grafisch vormgever, ben ik uit tijdsgebrek gestopt met het uitgeven van dat blaadje.”

Geleidelijk aan bouwde Sanne De Muynck een netwerk uit. Ze mocht campagnebeelden voor Brugge Plus ontwerpen, kreeg opdrachten van de stad Brugge en Lumière. Vijf jaar geleden kreeg ze goesting om een nieuw jongerenmagazine uit te brengen.

“Ik leerde uit mijn fouten. Nu laat ik adverteerders intekenen voor jaarcontracten, zodat we zeker voldoende inkomsten hebben om zes nummers te drukken. Het magazine BLVRD telt 3.000 exemplaren en wordt op honderd plaatsen in Brugge gratis verdeeld.”

Pop-up

“De naam verwijst naar de pop-up winkel die ik vier maanden had in de Ezelstraat, op de vroegere locatie van jeugdherberg De Snuffel. Jonge Bruggelingen konden er hun producten lanceren. Je kon er kleren, shampoo en kunstobjecten kopen. ’s Avonds organiseerden we deejay-avonden. Het project kreeg de naam BLVRD, we gaven ons nieuw magazine diezelfde naam.”

“Inmiddels beschikt BLVRD over een team van 25 jonge schrijvers, allemaal vrijwilligers: jongeren tussen 17 en 30 jaar. Ons doelpubliek is iets jonger: van 16 tot 26 jaar. Brugse cultuurhuizen als het Entrepot, Cactus, KAAP, de bib en het Concertgebouw adverteren en geven input. Net als Turbo, dat jonge ondernemers in de kijker zet.”

“Maar we beslissen zelf of we er iets over schrijven. We hebben bijvoorbeeld een reportage gemaakt over De Gespaakte Kompanen: Brugse jongeren die hoge fietsen maken en herstellen, te gek! Zitten we in hetzelfde vaarwater als het cultureel magazine Exit? Neen, we mikken uitsluitend op jongeren en zijn niet financieel afhankelijk van de stad Brugge.”

Community

“BLVRD is meer dan zomaar een jongerenmagazine. We vormen een community, we hebben een eigen karavaan van deejays. De uitgave van elk nieuw nummer gaat gepaard met een kleine happening, in een winkel of pop-up store.”

“Zo huurden we een winkelruimte af in de Smedenstraat, samen met Zeepzot. Layla Cornelissen, die voor BLVRD schrijft, maakt haar eigen vegan zeep en lanceerde een tattoo after care zeep. Voor de frontpagina deden de Scorpio Sisters – Faldona Van de Velde en Jana Germanus – een hele fotoshoot rond tattoo’s. De kracht van BLVRD is dat ons initiatief vanuit de jongeren zelf komt.”

Deejay

Inmiddels is Sanne De Muynck voltijds grafisch vormgever. Met enkele andere jonge ondernemers deelt ze een werkplek in De Republiek; ze ontwerpen samen affiches, brochures en catalogussen voor diverse culturele centra, De Biekorf, CGSO en het Filmfest Gent. En toch heeft Sanne nog wat tijd over voor haar andere passie: de muziek!

“Om alle misverstanden uit de weg te ruimen: ik ben geen professionele deejay! Maar De Republiek vroeg mij om BLVRD te betrekken in de werking van het gebouw. Dat leidde tot het project ‘weekendkabaal’, met deejays. En tijdens het Cactusfestival mochten wij op het kinderplein ‘Oasis’ ’s avonds dj-sets op touw zetten.”

“Van het een kwam het ander, want Felix Van de Loock van Cactus Muziekcentrum vroeg mij om zaterdag te draaien op Benenwerk. Ik zal op de Clubbing Stage op de Vismarkt tussen 21 en 22 uur voor beats and breaks zorgen!”