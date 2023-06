Sama (14) is Kinderkrak in Wielsbeke

De Syrische Sama Kalowi (14) leert Oekraïense en andere anderstalige kinderen onder andere Nederlands en wiskunde.

“Toen ik zelf zes jaar geleden in België kwam wonen was ik heel blij met de hulp die ik toenkreeg. Ik kreeg hier zelf extra Nederlandse lessen en leerde op het vlak van taal heel veel bij. Als ik problemen had of zo, kon ik daarnaast altijd om hulp vragen aan Jan De Potter, wat me enorm vooruit heeft geholpen. Jan gaf me ook les geschiedenis en Engels. Toen ze me vorig jaar vroegen om vrijwilliger te worden, heb ik dan ook niet getwijfeld. Ik wil de hulp die ik zelf kreeg immers ook bieden aan andere kinderen, want ik vind het erg belangrijk dat ze de basis van de taal kennen en zo hier makkelijker door het leven kunnen gaan. Al is het natuurlijk niet altijd simpel. Communiceren is niet altijd eenvoudig. Gelukkig bestaan er ondertussen wel vertaalapps zodat we toch kunnen babbelen.”

Ondertussen spreekt Sama zelf al vloeiend Nederlands. “Dat hoor ik wel vaker, en daar ben ik best trots op. Ik studeer aan Sint-Paulusschool campus Hemelvaart en zit in het derde middelbaar. Ik koos de richting economie, organisatie en logistiek. Ik heb nog twee zussen en twee broers die in België geboren zijn. Ik hou van voetballen maar ben niet bij een club aangesloten. Wat ik later wil worden? Daar ben ik nog niet mee bezig.” (EL)