Sam Vanrafelgem De Kegel verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van Koksijde

Waarnemend Koksijds burgemeester Stéphanie Anseeuw maakte vrijdagnamiddag in raadzaal De Kokpit van het gemeentehuis de nieuwe kinderburgemeester bekend. Dat werd de 11-jarige Sam Vanrafelghem De Kegel van de zesde klas van de Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke.

Sam wordt hiermee de 9de kinderburgemeester en volgt Kaat Van Kerckhoven op. Voor het schooljaar 2022-2023 zullen er 15 raadsleden zetelen in de kindergemeenteraad. Die werden verkozen op school en komen uit de leerlingenraad. Uit 7 Koksijde scholen werden de volgende leerlingen verkozen: Xen Gery (6de leerjaar) en Lilo Noël (5de) van Leefschool De Letterzee – Mats Casaer (6de), Aline Hanssens (6de) en Achiel Van den Brande (5de) van Vrije Basisschool Oostduinkerke – Rijad Redzep en Yanina Gauwberg (Toekanklas) van De Strandloper – Annelou Sustronck (6de) en Luca Romanoff (5de) van Vrije Basisschool De Ark – Kobe Claeys (6de) en Susannah Dewulf (6de) van Gemeentelijke Basisschool Koksijde – Olivia Beulens (5de) van Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke – Ibrahim Ibrahim Ahmed en Emiel Knockaert van MPI Westhoek/De Viertorre.

Meer voetbalpleintjes

De kersverse raadsleden kregen al een voorproefje van wat hen te wachten zal staan op de vijf geplande gemeenteraadszittingen. Zij mochten zichzelf voorstellen tijdens de installatievergadering en bij de meesten stonden de zenuwen dan ook strak gespannen. Emiel Knockaert (10 jaar) slaagde erin zijn nervositeit te verschuilen achter een grappige en gevatte opmerking: “Omdat ik zo goed kan babbelen, wil ik graag in de gemeenteraad! Ik ben gek op gamen, maar ik hou ook van rekenen en speel heel graag voetbal. Daarom zou ik graag meer voetbalpleintjes zien in onze gemeente. En ik vind het ook belangrijk dat we in de gemeenteraad rond het milieu werken.” De spanning steeg ten top toen de onschuldige hand van Olivia Beulens de winnende naam uit de grote wekker mocht trekken. En dat werd de 11-jarige Sam Van Rafelgem De Kegel van GBS Oostduinkerke.

“Telkens je deze sjerp draagt, ben je een officiële ambassadeur van onze gemeente” – waarnemend burgemeester Stéphanie Anseeuw

Waarnemend burgemeester Stéphanie Anseeuw overhandigde de burgemeesterssjerp aan Sam met de nodige instructies: “Probeer alvast te onthouden dat je het lint op je rechterschouder draagt! Telkens je deze sjerp draagt, ben je een officiële ambassadeur van onze gemeente. Je zal worden gevraagd om op een aantal evenementen of activiteiten Koksijde te vertegenwoordigen, en we verwachten natuurlijk dat je zoveel mogelijk reclame maakt voor onze gemeente. En, misschien jammer, maar je mag het lint niet houden, want volgend jaar moet je het doorgeven aan jouw opvolger. Het zal zeker een druk jaar voor jou worden, want als burgemeester heb je ook een belangrijke functie op de vijf gemeenteraadszittingen waar alle thema’s aan bod mogen komen die jullie bezighouden: jeugd, (verkeers)veiligheid, natuur en milieu, cultuur, onderwijs, sport en spel enz…”

Eerste speech

Nog niet helemaal bekomen van de verrassing, bracht Sam haar eerste kleine speech: “Ik vind het heel leuk dat ik kinderburgemeester ben geworden. Ik hoop dat we samen leuke dingen kunnen doen en dat we een leuk team worden.” Haar eerste verkiezingservaring deed ze al op school op. “Daarvoor hadden we echte stemhokjes ingericht en werd er elektronisch gestemd”, vertelt schooldirecteur Steven Moens. Dat Sam een druk jaar tegemoet gaat, is zeker, want ze heeft ook heel wat hobby’s. “Ik speel twee keer per week volleybal, ga elke week naar scouts Casa in Oostduinkerke en ik ga ook heel graag paardrijden. Later wil ik misschien semiprofessioneel gaan paardrijden, of dierenarts worden…”

Bomen planten

Over wat Sam allemaal graag zou veranderen op school of in de gemeente, wil ze graag nog dieper nadenken. Toch heeft ze al een aantal punten op haar agenda staan. “Op school is er nu al een snoezelruimte voor kleuters, maar het zou ook wel fijn zijn om een rustige ruimte te hebben voor de lagere school. Het fietspad aan onze school vind ik ook niet zo veilig, dat kan beter! En ik wil ook voorstellen om meer bomen te planten in de gemeente.”