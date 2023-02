Sam Louage is de nieuwe verantwoordelijke van Iepers jeugdhuis JOC

Sam Louage (26) is de nieuwe jeugdhuisverantwoordelijke van JOC Ieper. De Wevelgemnaar treedt in de voetsporen van Niels Vanhoutte.

Sam Louage woont in Wevelgem en studeerde sociaal cultureel werk in Vives Kortrijk. Na een stage bij DURF2030 in Kortrijk en een job bij het Cultureel Centrum in Wevelgem belandde hij enkele weken geleden op de jeugddienst van de Kattenstad.

“Ik kende Ieper niet zo goed, al kwam ik wel al op bezoek in het jeugdhuis. Zo nam ik hier in 2016 deel aan een dj-contest. Intussen voel ik me er helemaal thuis, ik ben echt met open armen ontvangen. Als jeugdhuisverantwoordelijke ben ik de eindverantwoordelijke van de werking van het JOC. Ik ben zelf al lang actief als vrijwilliger in het Wevelgemse jeugdhuis. Vrijwilligers zijn heel belangrijk en een van de aspecten van mijn job is om voor hen het aanspreekpunt te zijn. Specifiek op vlak van vrijetijdsaanbod organiseren we qua activiteiten bijvoorbeeld vormingen, thema-activiteiten, uitstappen en feestjes. Ik werk hiervoor nauw samen met Charina Denolf, de projectmedewerker binnen het jeugdhuis. Mijn doel is om de goede werking van JOC Ieper verder te zetten en vanuit de jongere zelf te werken. Het jeugdhuis leeft voor en door de jongeren.”

50 jaar

Samen met de collega’s organiseerde hij Blok@Ieper. “Blok@Ieper was in het Vleeshuis en we mochten weer heel wat studenten verwelkomen. Zaterdag 4 februari hielp ik mee bij het Hypnoiz-concert. Binnen twee weken is er de thema-activiteit Jocwarts Message Party. Een feestje rond Harry Potter en Valentijn. In maart zetten we de vrouw centraal, die activiteiten volgen nog.”

“Op 25 maart is er opnieuw Comedy Night. Dit keer komen Amelie Albrecht, Yannick Joos, Wout Somers en MC Kjen Descheemaeker. Na de zomer is er nog een belangrijke reden om te feesten, want dan vieren we met het jeugdhuis een gouden jubileum. Het 50-jarig bestaan laten we niet zomaar voorbijgaan, de concrete uitwerking hiervan volgt nog”, besluit Sam.

Meer info: volg JOC Ieper op Facebook.