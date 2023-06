Sam (14) is Kinderkrak in Dentergem

Ook Sam De Boever heeft er een jaar met grote hoogtes op zitten en dat mag je best letterlijk nemen. Ze springt al zes jaar trampoline, ook in competitieverband. Vorig seizoen slaagde ze erin om Vlaams kampioene in de leeftijdscategorie 13-14 jaar te worden. “Op voorhand had ik nochtans niet het gevoel dat er veel in zat”, vertelt ze. “Dat ik alsnog kampioen werd, had ik totaal niet verwacht. Mijn deelname op Vlaams niveau kwam er na succesvolle provinciale voorrondes waarbij ik eerste werd. Ik ben uiteraard enorm fier op mijn prestatie. Dit seizoen heb ik het er iets minder goed van af gebracht, maar ik kijk nog altijd met trots terug op mijn Vlaamse titel.”

Bij competitiewedstrijden worden deelnemers beoordeeld op hoogte, afwerking en moeilijkheid. “Dat laatste hangt af van hoeveel salto’s je bijvoorbeeld doet”, legt Sam uit. “Binnenkort neem ik ook nog deel aan een wedstrijd van de Leielandclub en trek ik naar Duitsland waar ik in de discipline synchroonspringen met een ander clublid ga deelnemen. Ik ben er ooit mee begonnen omdat ik een leuke uitdaging zocht en die drive ben ik nog altijd niet kwijt. Ik vind het een fantastische sport. Dat ik nu de titel van Kinderkrak krijg, doet me veel plezier. Het is een teken dat ik toch wel iets speciaals gepresteerd heb. Het is altijd fijn als je prestaties gewaardeerd worden.” (vadu)