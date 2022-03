Safe Party Zone weert amokmakers op fuiven en evenementen

De gemeente Kuurne drijft zijn strijd tegen amokmakers en drugsgebruikers op fuiven of evenementen op. In dit kader zette de gemeente Kuurne zaterdagavond voor het eerst zijn Safe Party Zone concept in. De primeur was weggelegd voor de fuif Radioactive van KSA Leiezonen.

“Wie een grote fuif, muziekfestival of ander risico-evenement bezoekt, heeft voortaan de kans gecontroleerd te worden”, vertelt Stijn Verstraete, evenementencoach van Kuurne.

“Met een programma controleren we of een bezoeker op de zwarte lijst staat. Dit doen we door de identiteit van iedereen die zich aanbiedt op de fuif te scannen. De apparatuur wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan de organisator van de fuif of evenement.”

“Als een identiteitskaart wordt gescand, worden op het scherm van de tablet geen persoonlijke gegevens vrijgegeven, wel de foto en leeftijd van de persoon die passeert. Bij personen die een verbod kregen om evenementen bij te wonen, wordt een mededeling getoond op het scherm, zonder dat de naam of voornaam of andere persoonlijke gegevens worden getoond.”

Fuifbuddy

“Daarnaast blijven we verder beroep doen in de toekomst op onze fuifbuddy’s zodat zij bij problemen kunnen ingrijpen.”

Met de invoering van de Safe Party Zone wil Kuurne bezoekers en hun ouders een bijkomende veiligheid aanbieden. Als bezoeker weet je onmiddellijk dat het evenement waar je bent extra aandacht schenkt aan veiligheid.

“Jongeren hebben na een lastige periode heel wat knaldrang”, legt Willem van Wynsberghe uit, schepen van Jeugd uit.

Logo van het concept

“Het opzet van de Safe Party Zone is om de rotte appels die een evenementenverbod kregen duidelijk te maken dat ze niet welkom zijn op evenementen. Fuiven en evenementen die meewerken aan de Safe Party Zone zijn dan ook gemakkelijk te herkennen aan het logo van het concept!”

Met deze nieuwe vorm van controle wil de gemeente amokmakers en drugsdeliquenten weren van evenementen die plaatsvinden op het Kuurnse grondgebied.

(BRU)