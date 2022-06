Saartje (16) is Kinderkrak in Heuvelland

Saartje Masschaele speelt volgend seizoen in eerste provinciale van het damesvolley. Ze doet dat met Vlamvo Vlamertinge.

“Het wordt zeker een grote aanpassing, maar we gaan de uitdaging aan”, aldus Saartje, de jongste in het volleygezin. Twee van haar drie zussen spelen eveneens volley en haar papa Bert is trainer bij Volley Heuvelland. Ook Saartje wordt in de club waar het voor haar allemaal begon volgend seizoen trainster. “Het worden de meisjes van de U13. Ik zal vooral het accent leggen op het begrijpen van het spel of anders gezegd: ik zal de meisjes leren volleyballen en dat is natuurlijk meer dan alleen maar balgevoel en een goede conditie. Het inzicht over het verloop van een wedstrijd kan evengoed bepalend zijn voor een goed resultaat.” Goede resultaten behaalde Saartje de voorbije competitie in derde provinciale met Vlamvo. In augustus start ze het nieuwe seizoen dat meteen een dubbel seizoen wordt, met drie keer training bij Vlamvo en één keer training bij Volley Heuvelland. “Dit moet lukken en mij zeker motiveren. Een uitgesproken droom heb ik niet, maar meer niveau uit mijn spel halen is zeker de bedoeling.” Saartje combineert haar sport met studies aan het Ieperse college waar ze de richting wetenschappen-wiskunde volgt. (MDN)

