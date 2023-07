Saar Descamps uit Deerlijk beleeft de grote World Scout Jamboree in Zuid-Korea vanop de eerste rij: “Dit is de kans van mijn leven”

De Deerlijkse Saar Deschamps (26) beleeft momenteel met een grote groep scouts en gidsen het voorbereidingskamp van de grote Jamboree die van 1 tot 12 augustus plaatsvindt in Zuid-Korea. “Dat internationale scouts- en gidsenkamp is het hoogtepunt van de scoutscarrière”, vertelde Saar ons enkel dagen voor haar afreis naar het Aziatische land. “Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring.”

Saar Deschamps (26) is de jongste dochter van Bart Deschamps en Kaat Olivier uit de Heulselaan in Deerlijk. Ze volgde orthopedagogie en een master sociaal werk en werkt momenteel als netwerkcoördinator bij W13, de Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging van 14 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen.

“Het engagement in de jeugdbeweging heb ik van mijn ouders meegekregen”, start Saar haar verhaal. “Beiden waren er in actief, zowel als lid als in de leiding: vader bij de KSA en moeder bij de VKSJ.”

“Mijn broer en zus volgden hun voorbeeld – Jasper bij Scouting Deerlijk en Jana bij Chiro Joeki – en ik kon uiteraard niet achterblijven… Toen ik in het derde leerjaar zat, ben ik lid geworden van de scouts Ridders van Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste en de gidsen Jeanne d’Arc in Deerlijk. Ik heb er daarna alle afdelingen doorlopen, en stond gedurende 5 jaar in de leiding, waarvan 2 jaar als hoofdleidster. Ik ben ondertussen al 3 jaar ‘commissaris’ van de Gouw Zuid-West-Vlaanderen die instaat voor de ondersteuning van alle scoutsgroepen van de streek. We helpen mee om het pedagogisch beleid uit te schrijven en organiseren daarenboven allerlei activiteiten voor leden en leiding.”

Saar (midden) vertrok maandagnacht naar Korea. © GF

Engagement

“Het is altijd een droom geweest om eens de grote Jamboree mee te maken. Mijn broer Jasper was er 16 jaar geleden bij tijdens de Jamboree 2007 in de buurt van Londen en vertelde er altijd heel enthousiast over. Ik zag dat ook helemaal zitten en kreeg bovendien de volle steun van mijn ouders en mijn vriend Niels Huygelier, met wie ik samenwoon in Beveren-Leie. Zo’n uitgelezen kans mocht ik niet laten schieten en zie, nu is het eindelijk zover. Ik zie er reikhalzend naar uit.”

De Jamborée wordt voor mij ook de afsluiter van mijn scoutscarrière – Saar Deschamps

“De Jamboree is een vierjaarlijks internationaal kamp waaraan zowat 55.000 scouts en gidsen van over heel de wereld deelnemen. Het is volgens ingewijden het absolute hoogtepunt dat je kunt meemaken in je scoutsloopbaan. Samenleven met jongeren van verschillende culturen die wel dezelfde kerngedachte in het achterhoofd hebben, dat wordt ongetwijfeld een bijzonder boeiende belevenis. Op Jamboree gaan, vergt een enorme voorbereiding. Het is niet zomaar een keuze, maar een engagement van bijna twee jaar met heel wat activiteiten, infosessies en vormingsweekends.”

Deze leerde de Deerlijkse al heel wat collega-scouties kennen. © GF

Unieke ervaring

“De 25ste World Scout Jamboree vindt plaats van 1 tot 12 augustus in SaeManGeum in Zuid-Korea. Het thema is ‘Draw your Dream’. Ik sta in de leiding en vertrek al anderhalve week vroeger op voorbereidingskamp. We zijn in totaal met 1234 Belgen en zijn opgesplitst in units van 40 personen: 36 ‘scouties’ en 4 leidingsmensen. Het thema van het Belgisch contingent is ‘Suske en Wiske’. We zullen er overnachten in de universiteit in de buurt van Seoul. Tijdens dat pre-kamp staat er al heel wat op het programma: de hoofdstad verkennen, een uitstap naar de grens met Noord-Korea, bezoeken aan de vele tempels, het bijwonen van een megagroot modderfestival…”

Tijdens het pre-kamp staat er al heel wat op het programma: de hoofdstad verkennen, een uitstap naar de grens met Noord-Korea en het bezoeken van enkele tempels in het land. © GF

“Maar naar ik kijk uiteraard nog meer uit naar de echte Jamboree in SaeManGeum. Alles is piekfijn georganiseerd. We verblijven er met alle scouts en gidsen in tenten op een 8 vierkante kilometer groot terrein. Het is er momenteel regenseizoen, maar wel tropisch heet. Er waren onlangs nog aardverschuivingen in de buurt, maar ons terrein bleef gespaard en is intact gebleven.”

“Ik ken niemand uit de regio die naar de Jamboree trekt, maar dat schrikt me geenszins af. Ik zie de uitdaging helemaal zitten. Jammer dat er maar zo weinig ‘scouties’ de Jamboree willen of kunnen meemaken. Akkoord, het inschrijvingsgeld is vaak een struikelblok maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. Iedereen die het meegemaakt heeft, heeft het over een unieke belevenis en een levenslange herinnering. Het wordt voor mij ook de afsluiter van mijn scoutscarrière. Een periode waar ik nu al met heel veel voldoening op terugblik.”