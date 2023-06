Rune (8) is Kinderkrak in Maldegem

Kinderkrak Rune De Cooman is heel muzikaal en speelt dagelijks klarinet. Daarnaast vertelt hij ook heel graag verhalen en heeft hij een passie voor alles wat met draken te maken heeft. Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van Rune, die in het derde leerjaar zit op basisschool GO! De Driesprong. “Sinds begin dit schooljaar leer ik klarinet spelen op de muziekschool van Aalter”, vertelt Rune, die elke dag met zijn papa oefent en twee keer per week na school notenleer volgt. “Binnenkort zal ik op zaterdag ook beginnen meespelen met jeugdorkest ’t Lawet van fanfare De Verenigde Vrienden uit Adegem. Daar kijk ik echt naar uit.” Hoewel Rune nog maar 9 jaar oud is, kan hij de mensen al heel goed entertainen met spannende verhalen, die hij helemaal zelf bedenkt. “Ik vertel graag verhalen aan mijn zus Anaïs (6) en aan de kindjes van mijn klas. Zo bedacht ik onlangs het verhaal De beer die geen honing meer had. Daarnaast ben ik ook lid van de Leesjury. Ik hou vooral van spannende verhalen over monsters en draken. Mijn lievelingsboek is De jongen die met draken leefde.” Aan creativiteit en interesses heeft Rune geen gebrek. Zo bouwde hij een groot drakenkasteel, maakte hij met bekertjes een grote draak en bezocht hij met zijn ouders het Gallo-Romeins museum in Velzeke. (MIWI)

