Rune (15) uit Oostnieuwkerke heeft eerste thriller uit

Rune Ally pende op 14-jarige leeftijd haar eerste boek bijeen. “Licht in het Donker” is een thriller die door vader-drukker Alexander in eigen beheer uitgegeven werd. Eigenlijk is Rune met “Licht in het Donker” niet echt aan haar proefstuk toe. Toen ze in het vijfde leerjaar zat ontsproot er ook al een boek uit haar creatieve brein.

“Monty op Avontuur was een prentenboekje”, legt Rune uit. “Ik had een paar tekeningen gemaakt en fantaseerde daar wat tekst bij. Mijn vader is drukker en vond het geheel wel tof. Hij besloot het verhaal in boekvorm te gieten om het aan familie uit te delen. In het eerste middelbaar liet ik het boekje aan mijn lerares Nederlands zien. Ze zei dat ze het boek goed vond, gaf me tips en stimuleerde me om verder te schrijven. Ik had een pak ideeën en ben eind 2020 uiteindelijk beginnen schrijven. Ik lees heel graag thrillers en besloot om het over dezelfde boeg te gooien. Het resultaat is ‘Licht in het Donker’ geworden, een detectiveverhaal over een meisje dat haar eerste job beet heeft en daarbij meteen een oude verdwijningszaak dient op te lossen.

Jaar aan geschreven

Rune maakte ook de tekening die op de kaft van het boek prijkt. “Ik teken immers ook heel graag”, vertelt Rune. “Ik heb goed een jaar aan het boek geschreven en legde het manuscript voor aan mijn lerares Nederlands en aan familie en vrienden. De reacties bleken heel positief. Het verhaal bijschaven en corrigeren nam ook ongeveer een jaar in beslag”. Het was opnieuw papa Alexander die instond voor de druk van het boek. “We zijn gestart met 10 exemplaren”, weet Rune. “Bij de tweede druk volgden er nog eens 20. Nu drukken we het boek op bestelling”.

Rune wil ook in de toekomst de pen blijven hanteren. “Ik wil blijven schrijven”, stelt de jonge schrijfster. “Als het kan wil ik daar ook een centje aan verdienen. Ik wil van het schrijven niet echt mijn beroep maken omdat ik vrees dat er maar heel weinigen van hun pen kunnen leven. Ik blijf sowieso wel iets doen rond verhalen, ongeacht of dat in boeken, games of iets anders is”. (BCH)