Rune (15) is Kinderkrak in Staden

Rune Ally pende op 14-jarige leeftijd haar eerste boek bijeen. De thriller Licht in het Donker werd door haar vader-drukker uitgegeven en ging 100 keer over de toonbank. Ondertussen werkt Rune aan een nieuwe thriller. Een streefdatum om het boek klaar te hebben heeft ze niet. Ze wil zichzelf immers geen druk opleggen.

Eigenlijk was Licht in het Donker niet het eerste boek van Rune. Toen ze in het vijfde leerjaar zat, maakte ze een prentenboekje waarbij ze haar tekeningen van tekst voorzag. Ook dat boekje werd door haar vader uitgegeven en onder familieleden verdeeld. Rune is ondertussen al een tijd bezig met een tweede thriller. “Ik heb nog geen idee wanneer het boek af zal zijn”, weet Rune. “Wel wil ik er meer tekeningen in opnemen. Voor Licht in het Donker maakte ik immers enkel een tekening voor de kaft. In de toekomst zal ik sowieso verhalen blijven schrijven, al wil ik wel van het schrijven niet mijn beroep maken omdat ik vrees dat er maar heel weinig schrijvers van hun pen kunnen leven. Ik wil wel graag de opleiding gamedeveloper volgen. Je kan daarbij verhalen en het maken van tekeningen combineren.” (BCH)

