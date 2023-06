Rune (12) is Kinderkrak in Moorslede

Rune Deceuninck is twaalf en woont samen met zijn zus Ella (13), mama Caroline Bostoen en papa Bart Deceuninck in de Korenwind in Moor-slede. Hij zit in het zesde leerjaar in de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier en mag zichzelf sinds januari Junior Journalist noemen. “Begin dit jaar kregen we een thema waarrond we moesten werken en dat was ‘Lokale Helden’”, vertelt Rune. “Ik schreef over een

undercoveragent die zich voordeed als een boef en zo een boevenbende te pakken kon krijgen.” Rune mocht in januari in jeugdcentrum 4Link zijn prijs van het Moorsleedse Davidsfonds in ontvangst nemen. “Ik won zeven boeken, maar eigenlijk lees ik niet zo vaak”, geeft hij toe. Rune had niet echt verwacht dat zijn opstel de grote prijsvanger zou worden, want op school is taal niet zijn favoriete vak. “Ik doe veel liever wiskunde.” Volgend jaar gaat Rune naar het eerste middelbaar in het Klein Seminarie in Roeselare. Hij weet al welke richting hij daar zal volgen. “Ik wist al lang dat ik een richting wilde volgen met het meeste wiskunde in verwerkt. Daarom koos ik voor Wiskunde Lab met keuzevak Programmeren.” Naast wiskundeknobbel is Rune ook een gedreven handballer. Twee keer per week traint hij bij Handbal Roeselare. “Dat doe ik al sinds het derde kleuter”, besluit Rune. (MC)

