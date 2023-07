Ruim 70 jongeren vertrokken vanuit wzc De Karmel naar Wereldjongerendagen in Lissabon

Zo’n 70 jongeren en begeleiders zijn zondagavond vanuit wzc De Karmel vertrokken naar de Wereldjongerendagen in Lissabon. In het woonzorgcentrum zetten de jongeren enkele bewoners in de bloemetjes of brachten ze hun grootouders mee om hen uit te zwaaien. “Ik vind het erg belangrijk om de Christelijke waarden door te geven aan de kinderen en kleinkinderen”, zegt grootvader Marcel De Bolle (75).

De Wereldjongerendagen gaan door van 1 tot 8 augustus en zijn een driejaarlijkse, katholiek geïnspireerde bijeenkomst waar honderdduizenden jongeren van over de hele wereld op afkomen. Op de 17e editie van dit jaar worden ruim 500 Vlamingen verwacht. “Op de Wereldjongerendagen kunnen ze met bijna een miljoen andere jongeren in gesprek gaan over thema’s als klimaat, onderwijs, barmhartigheid en vergeving”, zegt Sofi Van Ussel, directeur van IJD, de jeugddienst van de Katholieke Kerk. “Deze opkomst is de grootste van de afgelopen tien jaar, jongeren zijn meer dan ooit op zoek naar zingeving. Al blijft plezier maken natuurlijk het belangrijkste tijdens de reis.”

Zendingsviering

Vertrekken deden ze vanuit woonzorgcentrum De Karmel in Waregem en dat was niet toevallig. Paus Franciscus had zondag 23 juli uitgeroepen tot de derde Werelddag voor grootouders en senioren. In het wcz verzamelden de jongeren vanuit heel Vlaanderen voor een zendingsviering waarna ze bloemen en kaartjes overhandigden aan enkele bewoners. Deelnemer Jonas De Bolle (24) uit Horebeke had voor de gelegenheid zelfs zijn grootouders uitgenodigd.

“Hij stuurde ons een berichtje om ons uit te nodigen”, zegt grootvader Marcel (75). “We komen uit Flobecq, dat is drie kwartier rijden maar als we de Christelijke waarden willen doorgeven dan moeten we die zelf ook uitdragen. We komen Jonas graag uitzwaaien.”

Unieke sfeer en verbondenheid

Jonas komt uit een katholiek nest en gaat voor de tweede keer naar de Wereldjongerendagen. “De eerste keer was naar Krakow in 2016”, vertelt Jonas. “Toen ging ik met enkele kennissen maar die zaten plots in een andere groep. Ik heb me toen gewoon gesmeten en zo leer je ook snel mensen kennen. De verbondenheid en de sfeer zijn echt uniek op de Wereldjongerendagen.”

Voor studente Theologie Laura Vannotten (24) uit Leuven is het de eerste reis. “Er zijn nog wat mensen uit de vakgroep Theologie die meegaan maar ik vind het wel spannend, het is de eerste keer dat ik zo’n grote groepsreis doe. Ik kijk uit naar de gesprekken met jongeren uit anderen landen en hoop vooral in het eerste deel van de reis wat tot rust te komen.”

De verzamelde jongeren in Waregem vertrokken zondagavond al richting Bilbao in Spanje en reizen vervolgens naar Braga. In het noorden van Portugal doen ze eerst een zevendaagse staptocht vooraleer de bus hen verder naar Lissabon brengt. (JF)