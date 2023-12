Ruilkast voor speelgoed

Aan de Vrije Basisschool Kappaert staat voortaan een speelgoedruilkast waar iedereen gratis speelgoed kan ruilen. Het idee kwam van directeur Chiara Claus. “We krijgen soms de vraag van ouders of we iets kunnen doen met het speelgoed van hun kinderen die er niet meer mee spelen.”

De vraag van de ouders zette de directrice aan het denken. “Zo kwam ik op het idee een speelgoedruilkast te plaatsen buiten de schoolmuren zodat deze voor iedereen toegankelijk is.”

Ze klopte aan bij de CERA-foundation en kreeg er 2.000 euro steun om een degelijke kast te kopen en te plaatsen.

Schaduwdoek

“Dankzij deze steun kreeg ons project vaste vorm en beschikken we nu over een stevige goed afsluitbare kast waarin we het speelgoed kunnen plaatsen en waar de mensen speelgoed kunnen ruilen. Tevens kunnen we met het overschot van het bedrag tijdens de zomer een schaduwdoek over een stuk van de speelplaats hangen.”

Bedoeling is enkel speelgoed voor kinderen in de kast te hebben. “We mikken op speelgoed voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Pubers zullen hier niets naar hun gading vinden. Elektronische zaken zoals videospelletjes of games zullen evenmin in de collectie aanwezig zijn.”

Chiara maakt er een erezaak van dat al het speelgoed van goede kwaliteit is. “Ik zal er zelf voor instaan dat er genoeg aanvulling zal gebeuren en dat al het speelgoed in goede staat is. Ik reken daarbij ook op de goede wil van de mensen die het speelgoed in de ruilkast plaatsen.”

Sociale controle

In de beginperiode is de ruilkast open op schooldagen van 8 tot 18 uur. “We zullen eerst de kat uit de boom kijken. Het is evenwel de bedoeling om na een evaluatie de openingsuren uit te breiden. Het is nu nog een beetje afwachten hoe de reacties zullen zijn, al moet ik zeggen dat ze in de enkele dagen dat de kast er staat louter positief zijn”, aldus Chiara Claus die ook rekent op enige sociale controle van de buurtbewoners. (Geert Vanhessche)

De ruilkast staat aan VBS-Kappaert, in de Sint-Jozefstraat in Zwevegem.