Rübn (13) is Kinderkrak in Moorslede

In 2021 lanceerde afvalintercommunale MIROM een wedstrijd waarbij op zoek gegaan werd naar de sorteerkampioen. Ook de jonge Moorsledenaar Rübn Rigole waagde zich aan een test met 25 vragen.

Daaruit kwamen twaalf kampioenen, de zogenaamde supersorteerders. Rübn behoorde tot deze groep. “Die twaalf mensen namen deel aan een livefinale. Parate kennis bleek heel belangrijk, maar we moesten ook zo snel mogelijk proberen te antwoorden.” Rübn werd uiteindelijk derde uit de hele regio. “Daar ben ik best wel fier op.”

Voor zijn fantastische prestatie werd hij uitgenodigd door het schepencollege op het gemeentehuis. Rübn kreeg er een leuke T-shirt. De jonge Moorsledenaar is ook actief als Mooimaker. “Ik steek graag mijn handen uit de mouwen voor een propere buurt. Ik ben er van overtuigd dat hoe properder de omgeving is, hoe minder snel mensen zullen sluikstorten. In een ideale wereld zou onze natuur zwerfvuilvrij moeten zijn, maar dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Ik hoop alvast dat iedereen zijn of haar steentje wil bijdragen om dat toch mogelijk te maken.” (BF)

