Rotaryclub steunt programmeersessies voor jongeren in Maldegem

Elke derde zaterdagvoormiddag van de maand vinden in de bib programmeersessies voor jongeren van zeven tot achttien jaar plaats. Een initiatief dat ondersteund wordt door CoderDojo, de gemeente Maldegem en serviceclub Rotary, die drie laptops, een 3D-printer, een aantal robots en programmeerbare drones schonk.

Sinds 2017 worden er in Maldegem CoderDojo’s georganiseerd. Tijdens deze gratis workshops zetten jongeren onder begeleiding van enthousiaste coaches hun eerste stappen in de wereld van het programmeren. “We leren hen de visuele programmeertaal ‘Scratch’ aan, waarmee je kleine programma’s kan maken, computers kan aansturen en kan experimenteren met basiselektronica. Wanneer de jongeren ‘Scratch’ onder de knie hebben, kunnen ze overschakelen naar de computertaal Python”, aldus coördinator Stephan Blommaert.

“De sessies staan niet los van elkaar, maar bouwen telkens verder op wat er in de vorige workshop werd aangeleerd. Het zijn leertrajecten waarbij jongeren vaardigheden leren ontdekken die ze kunnen inzetten bij hun studie- of beroepskeuze.”

Klaar voor de toekomst

De CoderDojo-programmeersessies maken deel uit van de STEAM-werking van de gemeente Maldegem, waarbij STEAM staat voor Science, Technics, Engineering, Mathematics en Art.

“Door in te zetten op STEAM spelen we in op de hedendaagse noden en stomen we jongeren klaar voor de toekomst”, zegt schepen Nicole Maenhout, bevoegd voor de bibliotheekwerking. “Het aanbod van de STEAM-academie wordt regelmatig vernieuwd. Zo bieden we iedereen de kans om met de laatste technologie aan de slag te gaan. Fun, cool én leerrijk”, klinkt het enthousiast.

De huidige reeks lessen loopt nog tot aan de zomer. Deelnemen is gratis en inschrijven kan via de website van de bib. (MIWI)