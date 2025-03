Rotary neemt leerlingen mee op sleeptouw bij kunststofproducent Anziplast in Izegem

Een groep leerlingen van Prizma-basisschool Heilig-Hart kreeg maandag een rondleiding bij kunststofproducent Anziplast in de Prins Albertlaan. De jongeren waren er op uitnodiging van Rotaryclub Izegem, dat op de manier hoopt de interesse in technisch onderwijs aan te wakkeren.

“De industrie in Vlaanderen kampt immers met een groot tekort aan technisch geschoold personeel”, vertellen voorzitter Geert Soetaert en Kris Donck van Rotaryclub Izegem.

“In onze provincie is het probleem zelfs nog nijpender. Het is hoog tijd om jongeren weer warm te maken voor wetenschap en techniek. In samenwerking met scholen en bedrijven knopen we daarom weer aan met en mooie traditie die sinds corona wat stilgevallen was: een bezoek van leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar aan technische bedrijven uit de regio.”

De leerlingen die bij Anziplast op bezoek waren genoten alvast met volle teugen. Een letterlijk én figuurlijk hoogtepunt was ongetwijfeld een ritje op een hoogtelader in het magazijn, maar ook andere machines mochten ze van naderbij inspecteren. Naast het bezoek kregen ze ook de kans enkele technische vaardigheden uit te proberen. In de loop van maart brengen ongeveer 150 leerlingen een bezoek aan verschillende bedrijven. Naast Anziplast zijn dat ook Boucherie Izegem, Fraxinus in Roeselare, LVD in Gullegem, Unilin in Wielsbeke en Vyncke Verwarming in Harelbeke.

