Rosalie (11) is Kinderkrak in Heuvelland

Rosalie Vanloosveldt (11) uit Nieuwkerke behaalde recent met haar team Pro Danza een zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap .“Het was een mooie afsluiter van een pittig wedstrijdseizoen. In september starten we met nieuwe choreo’s die we aanleren om dan volgend jaar te dansen op wedstrijden.”

Eerst focust de dochter van Marijn Vanloosveldt en Katrien Nevejan op de show Pro Danza Danst in Het Perron in Ieper op zaterdag 24 juni. “We zijn nu volop aan het repeteren en leren zelfs nog nieuwe choreo’s aan. Naast het dansen in team maakte ik samen met mijn beste vriendin een duodans die wij ook zullen brengen tijdens de show. Dat wordt best spannend met zijn tweetjes onder de spotlights op het podium.” Moderne dans en jazz zijn de favoriete dansstijlen van Rosalie. “Toen ik in het vierde leerjaar zat kreeg ik de kans om bij het wedstrijdteam Pro Danza aan te sluiten.”

Daarnaast trommelt Rosalie nog. “Papa is slagwerkmuzikant en speelde vroeger in de fanfare van Dadizele. Hij gaf er ook trommelles aan het trommelkorps. Toen mijn broer Maurice zich vorig jaar inschreef was ik ook wel nieuwsgierig, dus besloot ik een proefles te volgen. Doordat we veel herhalen in de lessen heb ik het trommelen al beter onder de knie vergeleken met in het prille begin.” (MDN)

