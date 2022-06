Romain (12) is Kinderkrak in Komen-Waasten

Het stond in de sterren geschreven dat Romain de weg zou vinden naar de familieboerderij. Toen hij 4 jaar werd, vroeg hij voor zijn verjaardag geen stuk speelgoed zoals de rest van zijn leeftijdsgenoten. Hij vroeg een stier die hij zelf kon opkweken.

Tot grote fierheid van zijn ouders is Romain als geen ander gebeten door de landbouwkriebel en voor de tiener bestaat er dan ook geen enkele twijfel: hij zal in de voetsporen van zijn vader treden. Afgelopen jaar trok hij de aandacht van de agriculturele sector naar zich toe door vriend en vijand te overklassen tijdens een wedstrijd. Met zijn stier Urlus bracht de knaap goud mee naar huis en gaf hij de concurrentie het nakijken. “De boerderij, dat is mijn thuis, de plaats waar ik kan doen wat ik graag doe”, glundert de knaap keer op keer wanneer men hem over zijn passie aanspreekt. “Het liefst van al zou ik nu al stoppen met school om me volledig met de boerderij bezig te houden, maar mijn ouders stuwen me toch vooruit in de richting van een diploma. De schoolbanken zijn wel leuk, hoor, maar ik kijk iedere dag uit naar het einde van de lessen, zodat ik zo snel mogelijk richting stallen kan trekken.” In de brede regio staat Romain bekend als een ambassadeur voor een stiel die lange tijd dreigde te verdwijnen. Met de knaap lijkt de toekomst in Komen-Waasten alvast verzekerd. (CLL)

