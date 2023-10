Rokjesfuif bij meisjesscouts Lichtervelde

De rokjesfuif is er weer, al voor de 17de maal organiseren de meisjesscouts uit Lichtervelde deze fuif.

“Jaarlijks hebben we zo’n 350 mensen die erop afkomen”, zegt Sarah Vandorpe. “Er is soms zelfs niet zo heel veel plaats over om te dansen in het kleine zaaltje van De Zwaan. Het is net het weekend waarin het winteruur ingaat, dus kunnen we allemaal een uurtje langer feesten!”

De rokjesfuif gaat door op 28 oktober vanaf 21 uur in Zaal De Zwaan. Kaarten in voorverkoop aan 5 euro, te reserveren via https://www.facebook.com/meisjesscoutslichtervelde. Net zoals de vorige edities maakt al wie een rok draagt kans op een gratis drankkaart. De plaatjes worden gedraaid door DJ DENØO, dj Pablo, dj Hercules en dj Lammy.

(JW)