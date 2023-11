Roeselare scoort goed op vlak van kind- en jeugdvriendelijkheid

Stad Roeselare behaalde in 2020 het label van kind- en jeugdvriendelijke stad. Met enkele duidelijke stappen en initiatieven zal de stad ook de komende jaren kinderen en jongeren een plek geven in de Stad.

Bij elke gemaakte beslissing, houdt Roeselare rekening met kinderen en jongeren. De Stad blijft inzetten op het ontwikkelen van plekken en initiatieven waar kinderen en jongeren graag zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn én zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Binnen het actieplan van ‘kind- en jeugdvriendelijke stad’ staan steeds vier pijlers centraal:

– Een stem voor kinderen en jongeren

– Alle kinderen en jongeren tellen mee

– Spelen en ontmoeten in een veilige en groene omgeving

– Kansen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen

“Tal van initiatieven, die de afgelopen jaren vorm hebben gekregen, passen binnen die vier pijlers. Denk bijvoorbeeld aan de het opzetten van een kinderraad, het opstellen van de jongerenbegroting in Krottegem, het unieke participatieve traject bij de renovatie van het Pastoorsbos door middel van het spel Roblox. Maar ook recent het ontwikkelen van een tijdelijk indoor skate- en free run park in het centrum en de nodige aandacht voor kinderen en jongeren bij het ontwerpen van het Moermanpark”, horen we van schepen Matthijs Samyn. “De Roeselaarse kinderen en jongeren zijn onze toekomst. We willen aantrekkelijk zijn en blijven voor hen.”

In dit voorjaar werd een tussentijdse evaluatie gebracht aan de jury van het kind en jeugdvriendelijk label. Via de positieve feedback, kwam daarin duidelijk naar voor dat Roeselare op de goede weg. Met een politieke gedragenheid en duidelijke stappen rond kindvriendelijke realisaties zal Roeselare ook de komende drie jaar kinderen en jongeren blijvend een plek geven.

Op de commissie Mens wordt een stand van zaken over Roeselare als kind- en jeugdvriendelijke stad toegelicht en besproken.