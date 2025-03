Roeselare ontvangt 1,7 miljoen voor buitenschoolse opvang

Vlaams minister Caroline Gennez wil de naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs versterken. Daarom wil Michèle Hostekint een nieuw plan voorleggen over de organisatie van naschoolse opvang in Roeselare. “Via Vlaanderen krijgt Roeselare voortaan 1.716.661,66 euro om deze opvang beter te organiseren. Met deze investeringen kunnen we meer kinderen kansen geven”, zegt Michèle Hostekint, schepen van het kind.

“Het kabinet van minister Caroline Gennez stelt een budget van 1.716.661,66 euro voor Roeselare ter beschikking om de naschoolse opvang van onze kinderen te versterken. Hiermee introduceert zij een nieuwe manier van naschoolse kinderopvang, waar kinderen niet enkel zitten te wachten tot ze van school worden gehaald, maar waar ze ook écht een meerwaarde uit halen. De school wordt een plaats waar kinderen in aanraking komen met de lokale sportclubs, kunstacademie of met huiswerkbegeleiding. Vlaanderen investeert hiervoor jaarlijks 200 miljoen euro. Deze investeringen zijn nodig. Voor onze kinderen, maar ook voor de werkende ouders die niet om 16u aan de schoolpoort geraken. Zo maak je van de naschoolse opvang een echte kansenmachine.”, aldus Michèle Hostekint.

Nu al stappen zetten

Een bijzonder waardevolle maatregel dus, en het is belangrijk dat de gemeentebesturen nu al stappen zetten om dit plan vorm te geven. “In Roeselare hebben we reeds verschillende stappen gezet om dit plan uit te werken”, zegt Michèle Hostekint.

Michèle Hostekint wil zo snel mogelijk verder werk maken van een concreet plan om de naschoolse opvang beter te maken voor onze kinderen. De stad krijgt daarvoor nu ook voldoende budget. “Het is cruciaal dat we nu handelen om tegen 2026 een doordacht en goed functionerend opvangsysteem te hebben. Het is dan ook onze ambitie om elk kind alle kansen te geven, van voor de geboorte tot de crèche, in de klas en na school. Een naschools aanbod dat ervoor zorgt dat élk kind de kans krijgt om zich te ontplooien en zijn of haar talent kan ontwikkelen.”