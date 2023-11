Roeselare maakt 250.000 euro vrij om kinderopvang te ondersteunen

De stad voerde in 2021-2022 een onderzoek uit naar de leefbaarheid van de kinderopvang. Hieruit bleek dat de sector onder grote druk staat. Daarom werd in 2023 een impulssubsidie voorzien voor initiatieven die kinderen tot de leeftijd van 3 jaar opvangen. Gezien de sector het nog steeds moeilijk heeft, maakt de stad ook in 2024 middelen vrij.

Sinds januari 2023 kunnen kinderopvanginitiatieven een stedelijke premie aanvragen. De premie varieert van 87,5 euro tot 350 euro per vergunde opvangplaats. De premie kan gebruikt worden voor de volledige werking zoals aanpassingen aan de binnen- of buiteninfrastructuur, vorming en opleiding, extra personeelskosten, aankoop spelmateriaal, …

Het afgelopen jaar hebben alle kinderopvanginitiatieven die in aanmerking kwamen, en die een aanbod voorzien voor baby’s en peuters, een aanvraag ingediend. Deze 50 initiatieven hebben intussen hun premie van de Stad ontvangen, in totaal 192.510 euro.

Dit voorjaar ging het stadsbestuur langs bij alle organisatoren van kinderopvang in Roeselare. Er werd geluisterd naar de noden en uitdagingen. Vanuit die signalen werkt de Stad aan de uitbouw van een flankerend beleid. Om ook het komend jaar de sector een hart onder de riem te steken, en om de capaciteit te garanderen wordt de impulssubsidie nog één keer verlengd. Hiervoor wordt opnieuw 250.000 euro vrijgemaakt.

De verlenging van de impulssubsidie voor kinderopvang 0-3 jaar wordt volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hernieuwen overleggroep

De vele bezoeken leerden dat er nood is aan een nieuwe manier van overleg met de sector. Samen met de stuurgroep van het voormalige LOKOR (lokaal Overleg KinderOpvang Roeselare) schakelde de Stad een procesbegeleider in om tot nieuwe vormen van overleg te komen.

Op 14 november werden alle kinderopvanginitiatieven uitgenodigd op een dialoogmoment om na te gaan hoe het overleg met de sector beter kan worden georganiseerd. Ook betrokken organisaties zoals onderwijspartners, gezinsbonden, ouderverenigingen, … waren welkom om de dialoog aan te gaan.

De Stad geeft zo gehoor aan de bezorgdheden, voorstellen en signalen. Door een nieuwe dialoog te starten, krijgen alle partners inspraak in de uitbouw van het flankerend beleid. Op vandaag organiseert de Stad jaarlijks een aantal initiatieven om de kinderopvangsector te ondersteunen zoals opleidingsmomenten, stedelijke premies, bezoeken, een receptie, … Geregeld is er nood aan advies van de sector, bijvoorbeeld bij de opstart van nieuwe kinderopvanglocaties.

De Stad vindt het belangrijk om het overleg met de sector op een degelijke en wederkerige manier te organiseren, en ziet de kick-off van 14 november als een goeie start.