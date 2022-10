Roeselaarse kids concept store Mini Moon wordt dubbel zo groot

Op zaterdag 29 oktober is het eindelijk zover voor de zussen Eline (36) en Phebe Depuydt (30). Vanaf dan kan je in hun kids concept store Mini Moon op de Munt in Roeselare terecht voor een nog ruimer assortiment aan kinderkledij. Hun huidige winkel wordt namelijk dubbel zo groot. Een kans die ze niet konden laten liggen. “De uitbreiding komt er veel sneller dan we ooit konden voorzien, maar we hadden schrik dat iemand anders met dit pand zou gaan lopen. We wilden achteraf geen spijt hebben”, klinkt het bij de zussen.

Twee zussen, met het gezicht in dezelfde richting. Zo kan je het verhaal van Mini Moon wel omschrijven. Beginnen deden Eline en Phebe in de Manestraat in Roeselare, waar ze hun eigen fysieke winkel openden. “Ik heb zelf twee dochters en merkte toen dat er in Roeselare een beperkt aanbod was in de stijl die ik graag zie”, opent Eline het gesprek. “Uiteindelijk bleek dat zowel mijn zus als ikzelf niet weigerachtig stonden tegenover een nieuwe werkuitdaging en zo ging het eigenlijk allemaal behoorlijk snel.”

Heel lang bleven de twee zussen niet in het pand in de Manestraat. Drie jaar later verhuisde Mini Moon al naar De Munt in Roeselare. “We hadden vooral nood aan een pand met meer ruimte”, aldus Phebe. “Daarnaast waren er nog andere voordelen aan dit pand zoals het plein op De Munt en de ondergrondse parking.”

Exclusievere artikelen

Bij Mini Moon kom je terecht in een hippe kids concept store in hartje Roeselare, waarbij de focus vooral op kledij voor kinderen van 0-6 jaar ligt. Maar dat is niet alles. “We bieden ook lifestyleproducten aan”, gaat Eline verder.

“Als mensen een cadeautje zoeken, willen we dat ze dat ook bij ons kunnen vinden. Daarnaast doen we ook geboortelijsten, maar daar ligt onze focus iets minder op. We bieden namelijk niet echt de praktische babyartikelen aan zoals bijvoorbeeld een buggy. Daar is al genoeg aanbod van. Wij focussen ons meer op exclusievere artikelen, die ook een mooi design hebben. Babyartikelen zijn meestal behoorlijk kleurrijk en passen niet altijd even goed in het interieur. Terwijl je bij ons net wel babyartikelen in neutrale kleuren zal vinden, die dan wel mooi in het interieur passen.”

“Verder vinden wij kwaliteit ook heel belangrijk. We merken ook aan de reacties van onze klanten dat ze liever iets meer betalen voor goede kwaliteit zodat ze er langer van kunnen genieten of het verder kunnen gebruiken voor een volgend kindje.”

Uitgebreid assortiment

Hoewel de twee zussen perfect tevreden zijn met de huidige gang van zaken, hadden ze toch nog een droom. Namelijk het assortiment nog wat uitbreiden. Net daarom wordt Mini Moon dubbel zo groot. “We kregen hier heel vraag naar van onze klanten. Maar doordat we hier nog maar recent geopend waren, dachten we dat dit nog veel te vroeg was”, vertelt Phebe. “Het toeval wil wel dat het pand naast ons leeg stond. En die kans wilden niet laten liggen. Als we zouden afwachten, liepen we het gevaar dat het binnenkort niet meer vrij zou zijn. Dat zouden we heel jammer gevonden hebben. Hoe dan ook komt de uitbreiding er wel veel sneller dan we ooit konden voorzien. Ergens schrikt ons dat soms wel wat af en gaat dat gepaard met de nodige paniekmomentjes, maar we hebben er vertrouwen in. Anders zouden we deze uitdaging ook niet aangegaan zijn.”

“De werken voor de uitbreiding vielen alvast ook heel goed mee”, gaat Phebe nog verder. “Er moest enkel één muur verwijderd worden zodat beide panden mooi in elkaar doorlopen. Veel hinder ondervonden wij daar niet van, maar de komende dagen gaan we wel even moeten sluiten zodat we alles mooi kunnen voorbereiden.”

“Het is onze bedoeling om een mooi overzicht over de winkel te creëren”, vult Eline aan. “Zo zal je in het ene pand onze collecties terugvinden voor kinderen van 0 tot 2 jaar en in het andere pand de collecties voor kinderen van 2 tot 10 jaar. Daarbij zullen we ook nog plaats voorzien voor onze lifestyleproducten.”

Feestelijke opening

Om de uitbreiding van Mini Moon gepast te vieren, zorgen de zussen voor een feestelijke opening op zaterdag 29 oktober. “We bestaan dan ook al vijf jaar en voorzien al zeker een hapje en een drankje. Tussen 10 en 12 uur komen de mensen van Speen en Koord langs om speenkoorden en sleutelhangers te personaliseren. In de namiddag voorzien we dan een kindergrime”, sluit Phebe af.

Mini Moon is van maandag tot en met zaterdag doorlopend open van 10 tot 18 uur. Naast de winkel is er ook nog een online webshop. Meer op www.minimoon.be