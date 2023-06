Roel (14) is Kinderkrak in Jabbeke

“Ik was eigenlijk op zoek naar een leuke hobby en daarom besloot ik een goeie vijf jaar geleden om eens deel te nemen aan een testtraining van de atletiekvereniging in Jabbeke”, opent de 14-jarige Roel Damman. “De sfeer binnen de club was tof en ik vond het best leuk om samen met vrienden te trainen. Daarom besloot ik om me aan te sluiten. Sindsdien heb ik de loopmicrobe te pakken.” Roel heeft ondertussen zowel op de piste als in het veld al verschillende keren bewezen dat hij talent heeft. Hij werd al provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen (1.500 meter, red.) bij de kadetten. “Ik win regelmatig, maar ik wil nog beter worden. Daarom train ik drie keer per week”, vertelt de jonge atleet uit Stalhille heel bescheiden. “Eigenlijk vind ik veldlopen het leukst. Ik droom ervan om ooit eens deel te nemen aan het Europees kampioenschap. In de zomermaanden train ik op de piste, maar rondjes lopen, vind ik eerlijk gezegd een beetje saai.” “We willen vooral dat hij plezier beleeft aan zijn hobby”, vult de papa van Roel aan. “We laten hem rustig opbouwen en kijken niet te ver vooruit. We merken dat hij verbetert met de jaren en steunen hem zoveel we kunnen. Roel heeft verschillende hobby’s en het is belangrijk dat hij geniet van alles wat hij doet.” (PDC)

