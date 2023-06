Roefeldag terug van weggeweest

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen op zaterdag 24 juni gratis proeven van de wereld van de volwassenen met een nieuwe editie van de Roefeldag

Een hele namiddag komen ze in ‘echte’ werksituaties terecht en kunnen ze snuffelen aan allerlei beroepen. Daarbij krijgen ze ook de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken. Beroepen als slager, chocolatier, schoonheidsspecialiste, kapper, timmerman, schoenmaker, pizzeria, juwelier, fotograaf, cameraman, orthopedist, brandweerman, dierenverzorger, barman en ober behoren tot het aanbod.

Inschrijven voor de Roefeldag kan vanaf woensdag 14 juni om 19 uur via https://www.roefeltielt.be. Er wordt op 24 juni verzameld op de speelplaats van ’t Nieuwland – afdeling Sint-Michiel in de Ontvangerstraat. De plaatsen zijn beperkt dus tijdig inschrijven is de boodschap. Wie graag met (klein)zoon of (klein)dochter mee wil roefelen, kan zich als begeleider inschrijven. (SV)