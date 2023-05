Rode Kruis opent inclusieve speeltuin op domein Polderwind in Zuienkerke

Rode Kruis Vlaanderen heeft een inclusieve speeltuin gerealiseerd op Domein Polderwind in Zuienkerke. De firma Kingwood uit Waregem ontwierp de speeltuin.

“Polderwind is in de streek synoniem geworden voor toegankelijk reizen en genieten. Naast het volledig rolstoeltoegankelijk hotel, restaurant en wellness bleef het toegankelijk én kindvriendelijk aanbod echter beperkt. Iets waar we graag een oplossing voor zochten, want tenslotte draait hier alles rond inclusie”, zegt Aurélie Duriau.

De firma Kingwood uit Waregem ontwierp samen met Domein Polderwind een inclusief speeltoestel op maat van de noden van de jongste hotelgasten.

“Het speelplatform met spelpanelen werd met een oprijhelling volledig rolstoelvriendelijk gemaakt, de schuine brug met latjes en de tunnel zorgen er dan weer voor dat kinderen met een beperkte mobiliteit de ruimte hebben om naar de glijbaan te gaan.”

“De graafkraan in de zandbak, het OXO-spel, de zandlift en moddertafel zullen ongetwijfeld voor heel wat uurtjes extra speelplezier zorgen”, aldus nog Aurélie Duriau.

De inclusieve speeltuin, gelegen vlak naast het terras van het restaurant, is vrij toegankelijk voor zowel de hotelgasten als voor buurtbewoners.